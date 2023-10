Dvakrát ovládl anketu o nejlepšího gólmana AHL, na místo v NHL si však ještě počká!

Dustin Wolf v AHL již druhým rokem udivuje veřejnost, a přestože se podruhé v řadě stal nejlepším gólmanem této soutěže, tak na stabilní místo v NHL stále čeká. Plameny mají na tomto postu plno a zatím to nevypadá, že by chtěly svou divokou kartu vytáhnout do prvního týmu.

Dustin Wolf byl vybrán v sedmém kole draftu NHL týmem Calgary Flames v roce 2019. Přes svou nezkušenost dokázal na úrovni American Hockey League zdánlivě všechno. Dvakrát vyhrál cenu za nejlepšího brankáře roku AHL (2021-22 a 2022-23) a v minulé sezóně byl také jmenován nejužitečnějším hráčem ligy poté, co vyhrál 42 zápasů a připsal si úspěšnost zákroků 93,2 % v Calgary Wranglers.

Dvaadvacetiletý hráč debutoval v NHL v posledním zápase Flames v minulé sezóně. Zastavil 23 z 24 střel při výhře 3:1 nad San Jose Sharks.

Navzdory těmto skutečnostem však jeho šance na letošní prokousání se do prvního týmu nejsou vysoké. Mezi jeho soupeře totiž patří Jacob Markström a Daniel Vladař. Wolf navíc může být poslán na farmu i zpět, aniž by hrozilo, že si ho bude nárokovat jiný tým. V Calgary s ním tedy mohou naložit podle libosti.

Calgary dalo jasně najevo, že nebude mít na soupisce NHL tři brankáře. Wolf se ovšem těší na to, že bude na své hře více pracovat ve Wranglers, kde se mu až nevídaně daří. Zklamání nepociťuje.

„Pokud mě pošlou dolů, je to pro mě jen další příležitost, abych se zlepšil a abych jim i nadále ukazoval, že chci hrát na nejvyšší úrovni,“ řekl.

Wolf se novinářům zmínil, že nemluvil s hlavním trenérem Ryanem Huskou ani s generálním manažerem Craigem Conroyem o tom, kdy by se mohl ocitnout v dalším zápase NHL.

„Někdy je prostě těžší takové situace rozlousknout,“ řekl Huska. „Jde jen o to, ujistit se, že bude nadále konzistentní. Věřím, že je elitní brankář.“

Uvidíme tedy, zda Calgary dá svému želízku v ohni šanci již v letošní sezoně. Nic totiž nebrání jeho povolání na pár zápasů a následnému odeslaní zpět na farmu. Plameny mají letos několik mezer v sestavě, ale v brankovišti si jsou dle slov trenéra jistí a změny neplánují.

