Dvakrát za život nečekaným katem! Helm udeřil po 13 letech, ukázal Sakicovo umění

Colorado plní papírové předpoklady a už je ve finále Západní konference. A to nejen díky tradičním oporám jako Nathan MacKinnon, Gabriel Landeskog nebo Cale Makar. Postupový gól proti St. Louis, který zlomil pár sekund před sirénou šestého mače Bluesmanům vaz, demonstroval šíři a kvalitu kádru Lavin. Generální manažer Joe Sakic si vybral pro boje o Stanley Cup ty správné typy, Darren Helm budiž tím nejsnáze viditelným příkladem.

Sakicovi se povedly i jiné příchody, třeba při přestupové uzávěrce získaný Fin Artturi Lehkonen opakovaně zaujal.

A hlavně už stihl nasázet čtyři fíky.

Teď je v záři reflektorů Helm. Chlap přímo zrozený pro roli takzvaného "unsung hero". Přehlíženého borce, který rozhodne klíčový duel. Nečekaného kata. Tak jako třeba Max Talbot v roce 2009 v dresu Pittsburghu proti Detroitu.

Pětatřicetiletý Kanaďan je poctivý dříč, co na ledě neošidí jediné střídání. A podle pravidla štěstí přeje připraveným se oním "unsung hero" stal už dvakrát.

Poprvé před třinácti lety, to on poslal Rudá křídla do finále Stanley Cupu proti Penguins. To když v prodloužení pátého zápasu s Chicagem skóroval a komentátor mohl zahlásit: "Černý jestřáb sestřelen!".

Jestli to zahlásil, nevíme, ale bylo by to nadmíru stylové.

A podruhé?

Před pár dny proti Blues. Helm švihem napálil kotouč na klec St. Louis a překvapil Ville Hussa, který toho nejspíš úplně příliš neviděl. Finíto, těžkotonážní soupeř odklizen z cesty, na řadě jsou edmontonští Olejáři.

"Prostě jsem zkusil poslat puk na bránu a on si našel cestu do sítě," popisoval Helm, až do loňska v NHL věrný Detroitu, svou trefu. Za Red Wings odkroutil 14 sezon, přičemž hned v té premiérové získal stříbrný pohár.

Stejný kousek by chtěl zopakovat s Avs.

Od Sakica byl jeho podpis mazaným manévrem, do kabiny přivedl za milion dolarů frajera, co ví, co se musí obětovat pro zisk Stanley Cupu. A takových tam hráčská legenda a uznávaný funkcionář v jedné osobě měl jako šafránu.

Zároveň angažoval týmového hráče, hokejistu s příkladným charakterem, co navrch obstojí za každé herní situace a krátkodobě také v kterékoliv lajně (byť samozřejmě čekat od něj rantanenovské bodové žně by bylo pošetilé).

"Nikdo v kabině si nezasloužil dát ten gól víc než on. Je to pracant, co svým přístupem ostatní strhává. Maká, s úsměvem na tváři," smekl před Helmem kapitán Lavin Landeskog.

"Když jsem vyrůstal doma ve Švédsku, sledoval jsem, jak za Detroit bojuje v play-off," vybavil si.

Teď ve vyřazovacích bojích válčí spolu. Za odvěkého rivala, za Colorado. A Helm u toho píše dějiny NHL, jeho 13 let dlouhá pauza mezi dvěma postupovými góly se řadí na druhé místo historických tabulek. Za šestnáctiletou, kterou mezi léty 1987 až 2003 zažil Adam Oates.

Mistr přihrávky, ale svým způsobem také nečekaný kat. Stejně jako Helm, dvakrát za život.

