Dvanáct gólů v San Jose, Draisaitl sestřelil pěti body Ottawu

4. března
Na dnešním programu kanadsko-americké NHL bylo jedenáct duelů. Nejvíce branek padlo na stadionu San Jose, kde domácí přestříleli Montreal 7:5. Jak dopadla ostatní utkání?
Edmonton sice prohrával ještě minutu před koncem základní hrací doby 3:4, ale dokázal srovnat a dostat zápas do prodloužení. V něm se trefil od modré čáry Bouchard. Hlavním hrdinou zápasu ale byl jednoznačně Němec Draisaitl, který si připsal dva góly a na další tři přihrál.
U všech bodů svého týmu byl i Mark Scheifele, jenž rozhodl o výhře 3:2 po prodloužení nad Chicagem.
Colorado zvítězilo na ledě Anaheimu 5:1 a Martin Nečas se opět prosadil. Jeho bravurní forma po olympijských hrách tak nebere konce a pokud toto tempo udrží, mohl by atakovat hranici sta bodů za sezónu.
Boston Bruins – Pittsburgh Penguins
2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky a nahrávky
6. Chusnutdinov (Eyssimont), 6. Mittelstadt (Zadorov, Zacha) – 1. E. Karlsson (Rust)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Jeremy Swayman (BOS) – 34 zákroků, 1 OG, úspěšnost 97,1 %, odchytal 60:00
Stuart Skinner (PIT) – 26 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,9 %, odchytal 58:01
Česká a slovenská stopa
Pavel Zacha (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:10
David Pastrňák (BOS) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:49
Tři hvězdy utkání
1. Jeremy Swayman (BOS) 34 zákroků
2. Stuart Skinner (PIT) 26 zákroků
3. Charlie McAvoy (BOS) 0+0
Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights
3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Branky a nahrávky
5. Zucker (McLeod, Dahlin), 21. Power (Östlund), 26. T. Thompson (Tuch, Dahlin) – 27. Barbašov (Theodore, Eichel), 29. Dorofejev (R. Smith)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 31 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 2
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Lyon (BUF) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 60:00
Akira Schmid (VGK) – 25 zákroků, 3 OG, úspěšnost 89,3 %, odchytal 58:29
Česká a slovenská stopa
Tomáš Hertl (VGK) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:47
Tři hvězdy utkání
1. Tage Thompson (BUF) 1+0
2. Alex Lyon (BUF) 29 zákroků
3. Rasmus Dahlin (BUF) 0+2
New Jersey Devils - Florida Panthers
5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky
13. Gricjuk (C. Brown), 22. Hamilton (J. Hughes, Bratt), 29. Glass (Hämeenaho, Hamilton), 57. Mercer, 60. Nemec (C. Brown, J. Hughes) – 15. Lundell (Rodrigues, Balinskis)
Statistika
Střely na bránu: 33 – 21 | Přesilová hra: 0/2 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Markström (NJD) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Sergej Bobrovskij (FLA) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 57:43
Česká a slovenská stopa
Šimon Nemec (NJD) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:52
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:21
Tři hvězdy utkání
1. Dougie Hamilton (NJD) 1+1
2. Jacob Markström (NJD) 20 zákroků
3. Arsenij Gricjuk (NJD) 1+0
Washington Capitals – Utah Mammoth
2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
20. Dubois (Sandin), 47. R. Leonard (D. Strome, Chychrun) – 12. Guenther (Keller, Schmaltz), 14. Sergačov (Keller, Guenther), 39. Peterka (L. Cooley, Durzi)
Statistika
Střely na bránu: 25 – 23 | Přesilová hra: 2/2 – 2/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 20 zákroků, 3 OG, úspěšnost 87 %, odchytal 57:45
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 59:50
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 20:41
Karel Vejmelka (UTA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92 %, odchytal 59:50
Tři hvězdy utkání
1. Dylan Guenther (UTA) 1+1
2. Clayton Keller (UTA) 0+2
3. Ryan Leonard (WSH) 1+0
Columbus Blue Jackets – Nashville Predators
3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Branky a nahrávky
15. Fantilli (Marčenko, Marchment), 42. Monahan, 47. Coyle (Severson, Mateychuk) – 20. F. Forsberg (Stamkos, Evangelista), 35. O'Reilly
Statistika
Střely na bránu: 27 – 24 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jet Greaves (CBJ) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 51:44
Elvis Merzļikins (CBJ) – 2 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 8:16
Justus Annunen (NSH) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:49
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Sean Monahan (CBJ) 1+0
2. Charlie Coyle (CBJ) 1+0
3. Adam Fantilli (CBJ) 1+0
Winnipeg Jets – Chicago Blackhawks
3:2 (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky
4. Samberg (Scheifele, Connor), 60. Perfetti (Scheifele, Stanley), 63. Scheifele (Samberg) – 19. Teräväinen (Nazar, Bedard), 41. Greene (Bedard, Rinzel)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 20 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Hellebuyck (WPG) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 61:18
Spencer Knight (CHI) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 62:06
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Mark Scheifele (WPG) 1+2
2. Ryan Greene (CHI) 1+0
3. Cole Perfetti (WPG) 1+0
Calgary Flames – Dallas Stars
1:6 (1:2, 0:4, 0:0)
Branky a nahrávky
10. Frost (Coleman, Klapka) – 9. Steel (Duchene, Benn), 12. Benn (Duchene, Steel), 23. Bourque (J. Robertson, W. Johnston), 27. Steel (Duchene, Lindell), 29. Bastian (Lundkvist, Harley), 40. W. Johnston (Duchene, J. Robertson)
Statistiky
Střely na bránu: 21 – 35 | Přesilová hra: 0/3 – 1/5 | Trestné minuty: 12 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Dustin Wolf (CGY) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 26:02
Devin Cooley (CGY) – 16 zákroků, 2 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 33:49
Casey DeSmith (DAL) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+1, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 14:40
Tři hvězdy utkání
1. Matt Duchene (DAL) 0+4
2. Sam Steel (DAL) 2+1
3. Wyatt Johnston (DAL) 1+1
Edmonton Oilers – Ottawa Senators
5:4pp (2:2, 0:2, 2:0 – 1:0)
Branky a nahrávky
6. Draisaitl (Ekholm, Savoie), 17. Draisaitl, 42. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 59. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 62. Bouchard (McDavid, Draisaitl) – 4. Cozens (Cousins, Chabot), 7. Batherson (B. Tkachuk, Stützle), 25. Batherson (Stützle), 26. Amadio (Jensen)
Statistika
Střely na bránu: 37 – 21 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 61:13
Linus Ullmark (OTT) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 61:50
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Leon Draisaitl (EDM) 2+3
2. Tim Stützle (OTT) 0+2
3. Evan Bouchard (EDM) 1+1
Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning
5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Branky a nahrávky
4. Faber (M. Johansson, Boldy), 25. Zuccarello (Q. Hughes, Boldy), 38. Trenin (Zuccarello), 47. Q. Hughes, 57. Kaprizov (Faber, Boldy) – 36. Kučerov (Point, Guentzel)
Statistika
Střely na bránu: 22 – 25 | Přesilová hra: 1/5 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 20
Kdo se postavil do brankoviště?
Filip Gustavsson (MIN) – 24 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,0 %, odchytal 60:00
Andrej Vasilevskij (TBL) – 17 zákroků, 4 OG, úspěšnost 81,0 %, odchytal 58:18
Česká a slovenská stopa
Erik Černák (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:37
Tři hvězdy utkání
1. Kirill Kaprizov (MIN) 1+0
2. Quinn Hughes (MIN) 1+1
3. Brock Faber (MIN) 1+1
Anaheim Ducks - Colorado Avalanche
1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
Branky a nahrávky
25. C. Gauthier (LaCombe) – 12. C. Makar (Ničuškin, Nelson), 15. Nečas (Nelson, C. Makar), 36. Kelly (C. Makar, Drury), 45. Landeskog (MacKinnon), 51. Kelly (Drury, Kulak)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:40
Scott Wedgewood (COL) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Lukáš Dostál (ANA) – 21 zákroků, 5 OG, úspěšnost 80,8 %, odchytal 59:40
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54
Martin Nečas (COL) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 21:29
Tři hvězdy utkání
1. Parker Kelly (COL) 2+0
2. Nathan MacKinnon (COL) 0+1
3. Cutter Gauthier (ANA) 1+0
San Jose Sharks – Montreal Canadiens
7:5 (1:1, 3:1, 3:3)
Branky a nahrávky
16. Graf (W. Smith, Celebrini), 31. Misa, 39. Celebrini (Graf), 39. Wennberg (Sherwood), 44. W. Smith (Celebrini, Orlov), 57. Sherwood (Kurashev, Eklund), 60. Gaudette (Celebrini) – 7. O. Kapanen (Slafkovský, Matheson), 26. Danault (Matheson, J. Evans), 46. Děmidov (L. Hutson, Suzuki), 46. Newhook (J. Evans, Guhle), 51. Newhook (Gallagher, Guhle)
Statistika
Střely na bránu: 28 – 37 | Přesilová hra: 2/3 – 2/5 | Trestné minuty: 14 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Yaroslav Askarov (SJS) – 32 zákroků, 5 OG, úspěšnost 86,5 %, odchytal 60:00
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, 6 OG, úspěšnost 77,8 %, odchytal 58:03
Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 21 zákroků, úspěšnost 77,8 %
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, -1 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 18:31
Tři hvězdy utkání
1. Macklin Celebrini (SJS) 1+3
2. Will Smith (SJS) 1+1
3. Kiefer Sherwood (SJS) 1+1
