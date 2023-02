Dvě jubilea jednou ranou! McDavid slaví pátou osmistovku, Draisaitl má 700 bodů

Nebyli jsme dost dobří. Connor McDavid se obešel bez alibismu, první dvě třetiny proti Letcům z Philadelphie zhodnotil na rovinu. "Vypálili jsme za tu dobu jen deset střel," štvalo ho. V závěrečné dvacetiminutovce se edmontonským Olejářům povedlo dojem napravit. A hlavně otočit skóre. Z 1:2 na konečných 4:2. V hlavní roli? Tušíte správně, samozřejmě zázračný Kanaďan s číslem 97. Blýskl se dvěma góly a jednou asistencí. Asistencí s jubilejní příchutí!

Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Mike Bossy a Peter Šťastný.

Jen čtyři hokejisté nastřádali 800 bodů svižněji než McDavid, současný lídr Olejářů je hned za nimi.

Na pátém fleku, navzdory tomu, že nehraje v divokých osmdesátkách, kdy se gólové průměry pohybovaly kolem osmi kousků za večer a nikterak mohutní gólmani v chatrné výstroji působili spíše jako komparzisté.

Stačilo mu 545 mačů, za Šťastným zaostal jen o 13 startů!

Je to jednoduše další důkaz jeho výjimečnosti, jakmile dojde na útočení. V NHL vyniká směrem dopředu nade všemi.

Ano, aktuální trend přeje šikovným a rychlým hokejistům a on je zosobněným spojením těchto kvalit, do Gretzkyho éry má ale dnešní liga stále hodně daleko. Co ovšem srovnatelné je, je způsob, jakým šestadvacetiletý machr z ontarijského Richmond Hill dominuje.

Vždyť už dobyl čtyři trofeje Arta Rosse a produktivitu slavné soutěže vede i teď a to s ohromujícím, dvacetibodovým náskokem.

McDavidův jubilejní bod přišel zkraje třetí periody, když odstartoval svým pasem na Ryana Nugenta-Hopkinse pohlednou kombinaci, na jejímž konci byl Leon Draisaitl.

Zcela příhodně a až symbolicky. Německý borec se totiž svým zásahem zároveň zařadil mezi sedmistovkaře!

"Connor a Ryan jsou dva z nejlepších hokejistů na světě, tak prosté to je," vysekl Draisaitl poklonu oběma draftovým jedničkám. "Je to zkrátka ohromná zábava chodit s nimi na led. Beru to jako velkou výsadu, že jsem už tak dlouho jejich spoluhráčem."

Draisaitl mluvil tuze pokorně, přitom by se klidně mohl chvástat jako Ivánek v Mrazíkovi. Vždyť Edmonton umí táhnout i sám o sobě, jednoznačně patří do naprosté špičky a třeba jeho kolegové napříč NHL si myslí, že nikdo nepřihrává tak dobře jako on.

Naznačuje to i fakt, že i úterní večer zakončil se dvěma áčky. Má jich už 51, metu 50 pasů zdolal už popáté za sebou. Delší sérii mají jen Nicklas Bäckström (šest sezon) a samozřejmě McDavid (sedm).

Zpět k němu: Po zmíněné jubilejní akci následovaly dvě trefy a hozená rukavice Davidu Pastrňákovi, nejbližšímu pronásledovateli v závodě o Richardovu trofej. McDavid už je na 44 gólech!

Načal devátou stovku bodů, v historických tabulkách má mířeno hodně, hodně vysoko.

Mimochodem, pokud vás zajímá, jak rychle na osmistovku dosáhly ostatní výše uvedené legendy, tak vězte, že Bossy potřeboval 525 zápasů, Lemieux 410 a Gretzky – pozor, to číslo působí jako z jiné dimenze – 352!

Podobný má člověk pocit při pohledu na tabulku produktivity – McDavid ční nad ostatními jako Mount Everest.

