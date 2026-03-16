Dvě kanadské jistoty, chcete-li ostudy. Poslední flek pro Vancouver, dovolená pro Toronto

3. dubna 18:45Tomáš Zatloukal
Byla to nejdelší aktivní série v celé lize. Torontští Maple Leafs měli na kontě devět postupů do play-off za sebou. Jenže tentokrát budou vyřazovací boje bez Austona Matthewse a spol., na Velký pátek se pohřbily i ty poslední, byť ryze teoretické naděje. Jistotu má i další klub z kolébky hokeje - Vancouver. Jakou? Že Canucks skončí na posledním místě NHL. Obě, pro někoho snad až ostudné, bilance ale automaticky neplatí za předzvěst bídných zítřků spíš naopak.
Zmar Javorových listů odvál, s mírným předstihem, z funkce Brada Trelivinga.
Zkušeného generálního manažera, který se ovšem nevyvaroval mnoha chyb. Zůstávají po něm rozporuplné pocity, podobně jako když skončil u calgarských Flames.
Toronto může odstartovat novou éru, ne přestavbu, ale vhodné doplnění kádru pod taktovkou někoho, kdo se více řídí daty. Spekuluje se o Johnu Chaykovi.
A dá se čekat, že padne i "Náčelník", Crag Berube. Náročný kouč, který má za sebou úspěchy, ale zároveň dost možná není tím pravým pro talentem překypující soupisku. "Co se má stát, se stane. K mé profesi nejistota patří," nechal se slyšet.
Osud této sezony v podání slavného a hodnotného klubu zpečetili Žraloci se San Jose - pro sebe velmi důležitým triumfem 4:1.
V případě Vancouveru je ten příslib lepších časů zřejmý. Vždyť si Kosatky ulovily největší šanci na zisk letošní draftové jedničky.
Nejlepší výchozí pozici pro loterii mají, dosti symbolicky, po porážce od Minnesoty. Právě k Wild přestoupil během této sezony jejich dlouholetý kapitán Quinn Hughes (ostatně se spoluhráčům připomněl jednou asistencí a zápisem +4).
"Bylo to opravdu trochu divné. Ale je čas otočit list," povídal Hughes o premiérovém startu proti ex-kumpánům.
"Nucks" nikdy draftovou jedničku nevybírali a v 21. století dokonce ani jednou nevybírali v TOP3. Naposledy tak Vancouver učinil a to hned tuplovaně v roce 1999, kdy si zajistil služby švédských dvojčat Henrika a Daniela Sedinových.
Nefalšovaných klubových legend.
V červnu bude k mání třeba i jejich krajan Ivar Stenberg.