Dvě prohry za sebou? Nic nového, zní z kabiny Sabres. Kouč se ale zlobil

11. května 13:00David Zlomek
Před začátkem série druhého kola proti Montrealu trenér Buffala Lindy Ruff důrazně varoval své hráče i veřejnost, aby soupeře ani v nejmenším nepodceňovali. Po nedělní drtivé porážce 2:6 v Bell Centre, která poslala Canadiens do vedení 2:1 na zápasy, musel zkušený kouč svá slova zopakovat s ještě větší intenzitou.
„Porazili sakra dobrý tým, Tampu. Jsou to sakra dobrý tým. Neberte je jako lehko kořist. Jestli si to neuvědomíme teď, tak už nikdy,“ hřímal Ruff na adresu soupeře, který v play-off dál udivuje svou formou. Sabres přitom do třetího duelu vstoupili snově, když Tage Thompson ukončil svůj sedmizápasový gólový půst už po 53 sekundách hry. Jenže nadějný úvod se rychle rozplynul pod náporem Montrealu, který odpověděl čtyřmi góly v řadě a vybudoval si náskok, na který Buffalo nedokázalo zareagovat.
Hlavním kamenem úrazu se pro Sabres stala disciplína, která v úvodních třech zápasech série povážlivě pokulhává. Zatímco v prvním kole proti Bostonu si Buffalo vystačilo se 16 tresty za šest utkání, proti Montrealu jich stihlo nasbírat už 13 během tří duelů. „Musíme být chytřejší. Udělali jsme pět faulů v útočném pásmu. Naše disciplína v tomto ohledu nebyla dost dobrá,“ zlobil se Lindy Ruff.
Thompson jeho slova podpořil a poukázal na to, že Montreal je příliš šikovný tým na to, aby dostával tolik příležitostí v přesilovkách. Podle největší hvězdy Sabres tým v klíčových momentech neudržel nervy na uzdě. „Byli jsme příliš emotivní. Mluvíme o tom pořád, že se musíme držet v klidném středu, ale dneska nás emoce prostě přemohly,“ přiznal Thompson po zápase, který v závěru vygradoval v několik hromadných potyček.
Jediným světlým bodem pro Buffalo tak zůstává hra v početní výhodě, která se oproti prvnímu kolu výrazně zvedla. Rasmus Dahlin dokázal v přesilovce snížit na 2:4 a tým si v těchto situacích vytvořil obrovský tlak, který ale ztroskotal na výborně chytajícím Jakubu Dobešovi v brance Montrealu. „Naše přesilovka udělala všechno, kromě toho, aby dala víc gólů. Musíme uznat kvalitu jejich gólmana, předvedl skvělé zákroky, hlavně když jsme se snažili snížit na 3:4,“ poznamenal Ruff.
Přestože se Sabres poprvé v letošním play-off ocitli v situaci, kdy prohráli dva zápasy za sebou a v sérii dotahují, v kabině panuje odhodlání. Thompson připomněl, že tým byl v této pozici prakticky celou základní část a dokázal se z ní vyhrabat. „Není to pro nás nic nového. Jsou to dva zápasy a příliš se neznepokojujeme. Každý v šatně si věříme a víme, co musíme udělat. Teď už to bude jen o vůli a o tom, abychom v soubojích přitvrdili,“ uzavřel Thompson před čtvrtým duelem.