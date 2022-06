Dvojčata Sedinova, Roberto Luongo nebo Riikka Sallinenová. Síň slávy NHL přivítá nová jména

Hokejová síň slávy v listopadu přijme mezi sebe šest nových jmen. Většina je ze Skandinávie a hrála za Vancouver.

NHL 14. listopadu do své síně slávy přizve šest nových členů. Po třiadvaceti letech od draftu se do ní podívají dvojčata Henrik a Daniel Sedinové. Ti tak završí svou společnou cestu nejznámější hokejovou soutěží světa. Společně do ní vstoupili, odehráli všechny sezóny a nyní se oba stanou jejími legendami. Krom nich byli jmenováni také brankář Roberto Luongo, Daniel Alfredsson, hokejistka Riikka Sallinenová a in memoriam i Herb Carnegie.

Bratři Sedinové přišli do Vancouveru v roce 1999 jako dvojka a trojka draftu (jedničkou tehdy byl příbramský rodák Patrik Štefan). Oba si rychle podmanili kanadský tým, ovládli individuální statistiky a sbírali jednu trofej za druhou. Daniel nastřílel nejvíce branek v historii týmu (393), Henrik pak vede tabulky v počtu asistencí (830), bodech (1 070), odehraných zápasech (1 330) a bilanci plus/minus (+165). Posbíral také nejvíce bodů v přesilových hrách (369). Navíc od sezóny 2010/11 až do konce kariéry v roce 2018 nosil kapitánské céčko. Oba mají zlato z olympijských her v Turíně i mistrovství světa roku 2013, jen na Stanley cup nikdy nedosáhli. Nejblíže mu byli v roce 2011, kdy ve finále prohráli 3:4 na zápasy s Bostonem.

Dres Canucks oblíkal i další nový člen, brankář Roberto Luongo. Ten se s bratry Sedinovými potkával mezi lety 2006 a 2014, draftován byl ale Islanders už v roce 1997. Bývalý gólman má čtvrtý nejvyšší počet vítězství v NHL (489) a je druhým v počtu odchytaných zápasů (1 044). Za dvacet let v NHL na něj letělo přes třicet tisíc střel, zákroků pak měl přes osmadvacet tisíc. Třikrát měl na dosah Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana, jednou pak Hart Trophy. Ani jednu nominaci neproměnil, o to více se mu ale dařilo na mezinárodní scéně. V dresu Kanady vyhrál olympijské hry 2010 a 2014, mistrovství světa 2003 a 2004 a jednou vyhrál světový pohár.

Čtvrtým jmenovaným je další Švéd Daniel Alfredsson. Z osmnácti let v NHL jich sedmnáct odehrál v Ottawě, kde rychle získal pozici kapitána a je lídrem Senátorů v počtu branek, asistencí, bodů a je druhým v počtu odehraných utkání. Spolu se Sedinovými vyhrál zlato na olympiádě v Turíně, v roce 2014 v Soči pak bral stříbro. Vedle toho má i Calder Trophy pro nejlepšího nováčka.

Jediné možné místo pro hokejistku letos obsadila Riikka Sallinenová. Rodačka z finské Jyväskyly je první ženou s Finska, které na toto ocenění dosáhla. S hokejem začínala už v sedmdesátých letech a hrála do roku 2003, jen aby se o deset let později vrátila a odehrála dalších šest sezón. V nejvyšší finské ženské soutěži odehrála 227 utkání, v nichž zaznamenala 514 bodů (240+274). Je trojnásobnou evropskou šampionkou, dvakrát byla bronzová na olympiádách a vlastní sedm medailí z mistrovství světa (1 stříbro a 6 bronzů). V roce 2018 se v 45 letech stala nejstarší hokejistkou, která získala olympijskou medaili.

Kategorii „builder“, tedy ocenění pro člověka s velkým přínosem k rozvoji NHL a hokeje obecně, letos získal in memoriam Herb Carnegie. Kanadský hokejista jamajského původu nikdy v NHL nefiguroval, celý život se ale věnoval rozvoji hokeje. V roce 1954 otevřel v Kanadě jednu z prvních hokejových škol, založil nadaci na poskytování stipendií, byl úspěšným podnikatelem a dokonce vyhrál i několik golfových turnajů. Obdržel několik vysokých vyznamenání a je po něm pojmenovaná hokejová hala v Torontu. Carnegie zemřel v roce 2012 v domě s pečovatelskou službou jako nevidomý.

Síň slávy NHL vznikla v roce 1943 a první hrdiny přivítala o dva roky později. Stanovy ji dovolují každý rok přijmout maximálně čtyři mužské hráče, dvě hráčky a buďto dva buildery nebo buildera a rozhodčího. Na každém jménu se musí shodnout minimálně 75 procent výběrové komise. Z Čechů toto ocenění získali Dominik Hašek a Václav Nedomanský.

