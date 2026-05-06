Dvojčata v Pittsburghu! Uvidíme se v kempu, vítá Crosby vysmáté nástupce Sedinů

28. června 18:00Tomáš Zatloukal
Markus a Liam Ruckovi se stali jednou z největších senzací letošního draftu. GM Tučňáků Kyleu Dubasovi se totiž podařilo získat oba Kanaďany, co se podobají jako vejce vejci, když Liama bral z 22. pozice a z Markuse udělal devětatřicítku. "Vím, že se nechali slyšet, že bez sebe zatím strávili jen asi čtyři noci. Dávalo smysl je ponechat pohromadě," pousmál se Dubas. Od roku 1999, kdy Vancouver ukázal na Daniela Sedina a jeho bratra Henrika jako na celkovou dvojku a trojku, nebyla žádná dvojčata draftována takhle brzo.
Souhra budovaná prakticky od kolébky. Či snad ještě dříve.
To je největší kvalita, kterou disponují dvojčata, co se vrhnou na hokej. Nepřenositelná, téměř na úrovni telepatie. Mít jednoho z bratrů je pak pro klub NHL fajn, ale mít oba? Trefený jackpot!
Protože celek je v takovém případě mnohem víc než jen obyčejný součet jednotlivých částí.
Ruckovi navíc neplatí jen za zajímavost, pouhou kuriozitu. Mají náramný talent. Sezonu 25/26 zakončili osmnáctiletí forvardi v prestižní WHL se stovkou bodů na kontě!
Jak mimořádný počin to je, ukazuje tato tabulka.
Jen dvacet hráčů dokázalo v tomto století v ročníku, kdy šli na draft v jedné ze tří juniorek spadajících pod CHL, pokořit stobodovou hranici. A až na výjimky, co jméno to machr! Nail Jakupov právě zaškytal.
The Penguins selected Liam Ruck (22nd) and Markus Ruck (39th) in the 2026 NHL draft. ????
— Mario LeCrosGoat (@MarioLeGoat) June 27, 2026
L.Ruck: 68 GP - 45 G - 59 A - 104 Pts
M. Ruck: 68 GP - 21 G - 87 A - 106 Pts
Since 2000 these are the CHL players who have scored 100+ points in their draft:
Jason Spezza - 116 pts (2001)… pic.twitter.com/C8MSEVDo38
Ruckovi vzdáleně připomínají zmíněné legendární Švédy "Sedinovce". Stejně jako Daniel, také Liam raději střílí a šel na řadu dříve. Markus je pak tvůrcem hry, po vzoru Henrika.
Dotáhli to ale možná ještě dál tím, jak se doplňují. Jeden drží hůl nalevo, druhý napravo, což vychází z fascinujícího faktu, že to jsou nejen jednovaječná dvojčata, ale dokonce zrcadlová dvojčata.
Upřednostňují každý jinou polovinu těla, mají vzájemně obrácené fyzické rysy, opačným směrem (levá, pravá) jim rostou třeba vlasy. Je to jako se zadívat do "špíglu".
Twins drafted by the same NHL team ????❤️
— ESPN (@espn) June 27, 2026
The Penguins took Liam and Markus Ruck at No. 22 and No. 39 overall, respectively, in this year's draft! pic.twitter.com/0EgnUl5OAv
Krátce po draftu Liama s Markusem uvítal u Pens sám kapitán Sidney Crosby, spojil se s nimi telefonicky. A vzkázal jim: "Uvidíme se v kempu!" Usměvaví teenageři těžko hledali slova.
Unikátní volby Pittsburghu oznámili Garry Betman s Billem Dalym, dva z nejvýše postavených mužů NHL. A vysoko Liam s Markusem míří. Obzvlášť, když se sešli na jedné adrese.
Jeden bez druhého by to měli přece jen složitější...