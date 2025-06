Dvojité ocenění a slzy. Barkov dostal dvě trofeje a neměl tušení

Aleksander Barkov měl za to, že týmová porada skončila. Nezdálo se mu ale, že by někdo z trenérského štábu oznámil, že mohou odejít. Zanedlouho pochopil proč — čekalo ho jedno z největších překvapení sezony. Hokejisté Floridy během play off neměli příležitost navštívit dětskou nemocnici, se kterou Barkov dlouhodobě spolupracuje a pro niž také sbírá finanční prostředky. Klub se proto rozhodl situaci otočit a přivézt malé pacienty za nimi, přímo do týmového zázemí Panthers.

Barkov si myslel, že půjde o nějaké kresby nebo obrázky. Přeskočil řadu sedaček v týmové místnosti, aby je mohl pozdravit, a v tu chvíli mu došlo, že nejde o běžné setkání. Nejprve mu bylo předáno ocenění King Clancy Trophy za mimořádné spojení vůdčích schopností a charitativní činnosti mimo led, a hned poté i Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka sezony.

„Bylo to neuvěřitelné. Trochu mě to dojalo. Nevěděl jsem moc, co říct, ale bylo to nádherné. Jsem vděčný všem, kdo to připravili,“ řekl Barkov, který obě trofeje převzal z rukou malých pacientů. NHL letos změnila způsob oznamování individuálních ocenění a připravuje pro hráče překvapení, o nichž ví jen velmi úzký okruh lidí. V zasedací místnosti byli při poradě skryté kamery a mikrofony, což už mohlo být náznakem, že se chystá něco mimořádného.

Trenér Paul Maurice sehrál svou roli dokonale, stál u tabule jako obvykle a předstíral, že čeká na dalšího hosta. Dveře se otevřely a vešel generální manažer Bill Zito. Doprovázel jednoho z dětských pacientů, který Barkovovi předstíraně přišel předat malý dárek. Když dítě dořeklo svou řeč, vstoupil do místnosti zástupce NHL s King Clancy Trophy.

„Díky, kluci. Opravdu jsem to nečekal. Moc slov nemám, ale znamená to pro mě strašně moc,“ řekl dojatý kapitán Floridy. A tím překvapení neskončilo — druhými dveřmi vstoupily další děti, tentokrát s Barkovovou třetí Selke Trophy. „Další projev? Tak jo… Díky, znovu. Bez vás by to nešlo. Miluju vás. Ale máme ještě práci před sebou,“ dodal směrem k dětem i spoluhráčům, kteří stáli a tleskali.

Právě tou prací je obhajoba Stanley Cupu. Panthers se chystají na finále proti Edmontonu, reprízu loňské sedmizápasové bitvy, a Barkov je opět u toho. Ve 29 letech má za sebou sezónu s 20 góly, 51 asistencemi a znovu potvrdil status jednoho z nejlépe bránících útočníků ligy.

Barkov vyhrál Selke podruhé v řadě a potřetí celkově, čímž se zařadil mezi velikány jako Patrice Bergerona nebo Pavla Dacjuka. Spoluhráč Sam Reinhart skončil druhý a poprvé v historii tak na prvních dvou místech byli hráči jednoho týmu. Barkov si zároveň připsal i první King Clancy Trophy, za kterou NHL věnuje 25 tisíc dolarů na charitu dle hráčovy volby. „Jsem rád, že jim můžu aspoň nějak pomoct,“ řekl Barkov o dětech z nemocnice Joea.

