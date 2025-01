Dvojitý hattrick po sedmnácti letech. První lajna Buffala řádila!

Boston dál tápe a střídá dobré výkony s horšími ... až úplně mizernými. V úterý si na Medvědy vyšláplo slaboučké Buffalo, nejhorší tým Východní konference. A v hlavní roli byl první útok. Hattrickem a nahrávkou se pod výhru 7:2 podepsali Tage Thompson a JJ Peterka.

Buffalo tím po čtyřech zápasech venku (jedna výhra, tři prohry) úspěšně odstartovalo sérii čtyř domácích zápasů. V nadcházejících dnech hostí doma Nashville, New Jersey a Columbus.

Sedmadvacetiletý Thompson zaznamenal svůj sedmý hattrick v NHL, o čtyři roky mladší Peterka dal tři góly za večer poprvé. Poslední zápas, kdy dva borci Sabres nastříleli souběžně po hattricku, se datuje k 18. lednu 2008. Tehdy se takto zapsali Derek Roy a Drew Stafford při výhře Buffala nad Atlantou 10:1.

„Jsme v nejlepší formě, makáme,“ pochvaloval si Thompson. „Oba máme schopnost zpomalit hru a podržet puk, podporujeme se navzájem, hodně bruslíme, vytváříme přečíslení. Dnešek byl toho dobrým příkladem.“

Thompson měl ale slova chvály i pro ostatní hráče. „Nedokážu popsat, jak důležité je pro nás zapojení obránců. Dělají nám prostor. A samozřejmě Jiří Kulich nás dokáže najít na volných místech. Čím víc lidí se zapojí, tím víc prostoru se pro vás uvolní. To je velký klíč k úspěchu.“

Škoda, že se pod sedmibrankovou nálož nepodepsal Kulich víc také statisticky. Čech hraje produktivním křídlům už nějakou dobu centra. U šesté branky mohl mít nahrávku, když pro Peterku vyhrál buly. Puku se ale poté dotkl i soupeř. Zapsal tak jen jeden bod za asistenci u druhé trefy Peterky. Celkem měl Kulich v plus minus +4, Thompson s Peterkou skvostných +6.

První lajna rozhodně šlape a je fajn vidět uprostřed elitního útoku Čecha. Už proto, že moc centrů v NHL nemáme. Anebo také proto, jak těžké je se do sestavy Buffala dostat. Sabres rozhodně nejsou nejostřejší tužkou v penále NHL, nicméně mladých hráčů mají na rozdávání. Zrovna Kulich šel na draftu 2022 v první kole, ale byl až třetí volbou Buffala!

Spousta dalších vysoko draftovaných hráčů Šavlí - Isak Rosén (první kolo 2021, 21 let), Konsta Helenius (první kolo 2024, 18 let), Anton Wahlberg (druhé kolo 2023, 19 let), Noah Östlund (první kolo 2022, 20 let), Matthew Savoie (první kolo 2022, 21 let), ale i krajan Lukáš Rousek (25 let) – se pořád rve na farmě v AHL.

Všichni by určitě byli rádi na Kulichově místě.

