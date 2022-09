Dvojka letošního výběru talentů začne nejspíše na farmě v Utice

Mladý obránce Šimon Nemec se stal druhým nejvýše draftovaným Slovákem do NHL v historii. V červnu si jej do svého systému zvolil celek z Newarku a na nováčkovském kempu ukazoval skvělé dovednosti, které zaujaly nejen spoluhráče, ale i persony z vedení klubu.

Od dvojky draftu jsou vždy veliká očekávání, což ví i sám Šimon Nemec. Slovenský obránce hrál před výběrem talentů v nejvyšší slovenské soutěži za Nitru, která ve vyřazovacích bojích dokráčela až do finále, kde padla se Slovanem Bratislava.

„V play off jsem trochu změnil svou hru. Začal jsem hrát jednodušeji, více jsem střílel a myslím, že se mi celkem dařilo. Craig Ramsay (trenér národního týmu) mi během mezinárodníc zápasů radil, co bych měl dělat. Když jsem ty věci pak aplikoval, tak jsem hrál dobře,“ pochvaloval si rodák z Liptovského Mikuláše.

Jeho sebevědomí se odrazilo i na individuálních výsledcích. Vytvořil totiž nový rekord soutěže v počtu bodů v play off mezi obránci za jednu sezonu. Během 19 utkání posbíral 17 bodů za 5 gólů a 12 nahrávek.

Od vyřazovacích bojů slovenské ligy však uběhlo několik měsíců. Nyní se talentovaný obránce prohání po zámořských kluzištích a udivuje všechny svým talentem.

„Myslím, že se jeho střela opravdu zlepšila. Celé to je o důvěře, dostávat se do těch správných pozic a když to pořád opakujete, tak v to máte větší důvěru. Dokonce náš rozvojový trenér říkal, že Šimon svou střelu zlepšil a rychleji se dostává do správných míst odkud střílí,“ komentoval situaci asistent generálního manažera Dan MacKinnon.

Nejspíše to však vypadá, že ani výborné výkony mezi nováčky mu nezaručí místo v NHL. Ročník by měl začít na farmě v Utice, aby si postupně zvykal na zámořský hokej.

„Momentálně to cítíme tak, že mu prospěje strávit nějaký čas v Utice. Už jen kvůli tomu, aby si zvykl na severoamerický hokej. Bude sice na hlavním tréninkovém kempu Devils a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zatím si však myslím, že pravá strana obrany vypadá dobře, zvlášť poté, co jsme získali Johna Marina,“ komentoval MacKinnon.

Na Nemce se už těší i kouč farmy. „Je to kluk, kterému sebevědomí nechybí, dobře pracuje s hokejkou a slušně brání. Byl jsem hodně překvapen s tím, jak mu to s hokejkou jde, měl i skvělé přihrávky, koukal na jinou stranu, než kam pak poslal puk. Nováčkovský kemp byl pro Šimona dobrým startem a my se moc těšíme, že budeme sledovat jeho rozvoj,“ připojil svůj pohled na věc Kevin Dineen.

