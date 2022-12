Dvojka za trojku draftu? Kdo je vítězem výměny mezi Blue Jackets a Jets?

Psal se začátek roku 2021, když Blue Jackets a Jets sáhli k razantnímu kroku a vyměnili své nespokojené hvězdy. Nyní už oba u svých nových zaměstnavatelů kroutí třetí sezonu. Kdo je tedy vítězem třaskavé výměny, která pravidelně plnila titulní stránky věhlasných zámořských sportovních webů?

Ten příběh všichni dobře známe. Patriku Lainemu, kterému se kvůli jeho pověstné střele přezdívalo Ovečkinův nástupce, zřejmě úplně nesvědčilo prostředí v kabině Winnipegu. V kuloárech se o tom šuškalo již delší dobu. Ten stejný problém měl i Pierre-Luc Dubois. Jeho poslední střídání v dresu Jackets se šířilo internetem jako lavina a všem bylo jasné, že takto to rozhodně dál nepůjde.

Přišla tedy dlouho očekávaná výměna. K Blue Jackets zamířil Patrik Laine a rodák z Columbusu Jack Roslovic. Na oplátku Winnipeg obdržel trucujícího Kanaďana společně s třetím kolem draftu roku 2022.

Kdo tedy z výměny vytřískal více? Toť otázka. Finský snajpr byl ve své úvodní sezoně v novém dresu spíše svým stínem a nedokázal se naplno prosadit. Proto se také místo reprezentování své země na MS rozhodl dát si pauzu od hokeje a následující ročník v NHL byl o poznání lepší. S průměrem bodu na zápas si u Jackets vybojoval nový čtyřletý pakt. Ani tak to ale na postup do vyřazovací části nestačilo. Letos jej stíhá jedno zranění za druhým. Ostatně stejně jako všechny zvučná jména na soupisce Modrokabátníků. Tak poslepovanou sestavu snad Columbus ve své historii nikdy neměl.

Hvězdička Blue Jackets se navrátila už po druhém doléčení zranění do zápasového rytmu třetího prosince. Náhoda tomu chtěla, že právě do zápasu proti Jets. Ty finský odstřelovač potopil dvěma trefami. Patrik Laine v rozhovoru s novináři přiznal, že mu nová smlouva výrazně rozvázala ruce, jelikož už nemusí každý den řešit budoucnost.

"Ano, pomáhá mi to. Přinejmenším nemusím příštích pár let odpovídat na ty hloupé otázky, takže jsou teď konečně smeteny ze stolu. Pořád musíte dělat stejnou práci, pořád se musíte připravovat stejným způsobem, ať už hrajete o smlouvu, nebo ji máte v kapse. Stále se musí pracovat stejným způsobem. Ale myslím, že vám to dává větší svobodu. Lidé vždy říkají, ať o tom nepřemýšlím. Ale není to tak snadné, jak se zdá. Je to vždy vzadu v hlavě. Teď je to konečně pryč.”

Patrik Laine v pozápasovém rozhovoru navíc naznačil, že by chtěl u Modrokabátníků odehrát celou svou hokejovou kariéru. Tím samozřejmě potěšil všechny fanoušky celku z Ohia, kteří zatím nemají moc důvodů k radosti, jelikož jejich tým střídá bídu s nouzí.

Zde je tedy jen jediný zádrhel, kterým je zdraví finského křídla. To totiž zatím nedovoluje tomuto extrémně talentovanému hráči udržet si stabilní formu. Samozřejmě nesmíme pominout taky bezzubý tým, kde snad očekávání naplňuje pouze Johnny Gaudreau.

Podívejme se také na druhou stranu barikády. Pierre-Luc Dubois po rozpačité první sezoně, kdy si zvykal na nové spoluhráče, začal pravidelně bodovat a zařadil se mezi lídry. Ve statistikách tedy vypadá vše růžově, ale o problému už se ví delší dobu.

Zatímco Laine začíná považovat i přes nelichotivé výsledky Columbus za svůj domov, tak Pierre-Luc Dubois v tomto nemá tak úplně jasno. O jednání o novém kontraktu zatím nechce ani slyšet a rád by se plně soustředil na hokej. Navíc už před delší dobou vyplula na povrch informace, že by se rád v co nejkratším čase stal volným hráčem a podepsal v Montrealu Canadiens. To samozřejmě fanoušky Winnipegu velmi pobouřilo, jelikož v NHL platí nepsané pravidlo, že se o takových věcech v určitou dobu prostě a jednoduše nemluví.

Uvidíme, jak celá situace dopadne a jestli slibné výsledky Tryskáčů přesvědčí centra druhé formace ke spojení své budoucnosti právě s Jets.

Vraťme se ale k naší otázce. Za vítěze výměny bychom, co se týče statistik, označili Jets. Dubois herně zapadl do týmu a Winnipeg šlape. Jeho budoucnost je ovšem nejistá a reálně hrozí, že se v roce 2024 s týmem ze své vlastní vůle rozloučí. Naproti tomu parta okolo Laineho zatím rozhodně dvakrát nezáří a kolem finského snajpra se stále mění spoluhráči. Ale hvězda je pod dlouhodobým kontraktem a uvažuje o dohrání kariéry právě ve svém současném týmu. Navíc se s tím nebojí vstoupit do médií, což už se vymstilo mnoha hokejistům.

Sečteno, podtrženo! Jackets získali tvář mužstva a doufají, že se co nejdříve chytí i zbytek týmu. Laine je navíc velmi loajální. To asi nikdo před výměnou nečekal. Kdyby jej netrápila zranění, mohl by toho dokázat mnohem víc a při určování vítěze výměny bychom měli zamotanou hlavu. Winnipeg má kvalitní dvojici centrů a zařadil se k lídrům soutěže, ale stále musí myslet na to, co nakonec se svým druhým středním útočníkem provede. Jeho úprk by mohl být pro tým velkou ránou. Je to tedy stále něco za něco. Z hlediska nalezení chybějícího článku do sestavy je na tom bez debat lépe Winnipeg, ale při pohledu do budoucna zatím jasně vedou Jackets.

