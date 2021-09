Dvorak se těší na nové angažmá: V Montrealu hokej milují

Uplynulé dny byly opravdovým zpestřením okurkové sezony, která pochopitelně každý den nenabízí novinky pro fanoušky National Hockey League. Rozhodla se totiž situace kolem Jesperiho Kotkaniemiho, na kterou navázal přestup Christiana Dvoraka.

Jako blesk z čistého nebe. Carolina vrátila Montrealu troufalý pokus z roku 2019, kdy se Habs přes offer sheet pokoušeli podepsat Sebastiana Aha. Tentokrát byli v opačné roli Hurricanes, jejich nabídku na Jesperiho Kotkaniemiho však Montreal nedorovnal.

Dá se to pochopit. Více jak šest milionů dolarů za centra, který poslední dva roky zrovna nezářil a od kterého klub z Kanady čekal více. Vždyť rodáka z Pori si Canadiens vybrali na draftu v roce 2018 už ze třetího místa.

„Takové peníze na jeden rok za hráče, který by měl brát mnohem méně, by mohlo poznamenat naši budoucnost. Máme platový strop, se kterým musíme pracovat. Navíc máme další mladé hráče, které si chceme ponechat,“ okomentoval celou situaci generální manažer Marc Bergevin.

A tak se Montrealu uvolnilo místo na podpis náhrady. Do hokejové Mekky míří z Arizony útočník Christian Dvorak.

„Postavilo nás to do situace, kdy jsme museli udělat to nejlepší rozhodnutí pro náš tým a tím, že jsme byli schopni získat Christiana Dvoraka, byla naše situace o to víc jednoduchá,“ dodává Bergevin.

Sám hráč s českými kořeny, jak už napovídá jeho příjmení, se na novou výzvu těší. „Je to určitě něco, na co se těším. Tady v Montrealu hokej milují, to všichni víme. Fanoušci milují ten klub. Jsem z toho fakt nadšený a snad jim pomohu vyhrát nějaké zápasy,“ říká rodák z Illinois.

Pětadvacetiletý centr oceňuje i kvalitu svého nového klubu. „Je to tým, proti kterému je těžké hrát. Ani když jsou pozadu a prohrávají, stejně jako tomu bylo v prvním kole proti Torontu, nevzdají se. Oni celou sérii otočili, a to momentum je hnalo vlastně celé play-off. Za takový klub chcete hrát.“

Když Carolina přišla s překvapivým zájmem o Kotkaniemiho, začal Dvorak tušit, že by mohl být na cestě z organizace Coyotes. „Když ta celá situace začala, nějak mi došlo, že je to možnost,“ líčí. A to si navíc nedávno pořídil v Arizoně nové bydlení. Jak ale sám řekl, to je součást byznysu.

