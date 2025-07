Dvořák se učí v zámoří: Záleží na detailech. Bruslit a střílet tady umí každý

V létě loňského roku visel nad dalším hokejovým působištěm obránce Jakuba Dvořáka otazník. Nakonec ale natolik zaujal na přípravném kempu Los Angeles Kings, že ho klub poslal sbírat zkušenosti na farmu do Ontario Reign.

Ne každému se v devatenácti letech naskytne příležitost hrát v AHL a být tak blízko nejlepší hokejové lize světa. Pro Dvořáka to byla škola k nezaplacení. „Hraje se tady úplně jiný styl hokeje. Je tu jiný způsob tréninku, jiný přístup ke hře – zkrátka všechno pro mě bylo jiné,“ popisoval své první dojmy ze zámoří na letošním development kempu.

Začátky neměl vůbec snadné. V soutěži, kde rozhoduje každý detail, musel rychle pochopit, že nestačí jen talent. „Všichni tady umí bruslit a střílet, to je samozřejmost. Jde o to, jak si získáte důvěru trenérů, jak zvládáte herní maličkosti a jak konzistentní výkony podáváte. Uvědomil jsem si, že právě na těchto detailech opravdu záleží,“ říkal upřímně mladý zadák.

Dá se shrnout, že jeho první sezona byla hlavně o získávání zkušeností a učení se. V zámoří mu vyčítali pohyb, pomalé bruslení i nekonzistentní výkony v obranné hře – a právě na defenzivních aspektech s ním trenéři v Reign nejvíce pracovali. „Obrana je oblast, kde na ledě trávím nejvíc času. Potřeboval jsem se posunout – ať už jde o zakončování akcí v našem pásmu, nebo o kvalitní rozehrávku,“ reflektoval Dvořák.

Zpočátku sezony byl několikrát jen zdravým náhradníkem. Stabilněji se do sestavy prosadil až na konci února, kdy dostal větší prostor i díky zraněním spoluhráčů. Do konce ročníku stihl 46 zápasů a zaznamenal čtyři asistence. Výkonnostní vzestup nastal po jeho návratu z mistrovství světa juniorů – prvního a zároveň posledního, kterého se zúčastnil. Dvakrát o šampionát přišel; jednou kvůli zranění, podruhé když z osobních důvodů odmítl. O to víc si ten letošní užil.

„Byl jsem nadšený, že můžu jet. Jel jsem tam s jasným cílem – získat medaili. To se povedlo, takže pro mě skvělý zážitek. Navíc jsem zase viděl kluky z Česka. Byla to opravdu cenná zkušenost,“ vzpomínal na úspěšný turnaj, kde český tým vybojoval bronzové medaile. Dvořák patřil k důležitým oporám, nastupoval ve druhé obranné dvojici po boku Adama Jiříčka. Vstřelil vítězný gól proti Kazachstánu a během celého turnaje zůstal disciplinovaný – ani jednou nebyl vyloučen.

Jakub Dvořák gets his first of the tournament to put Czechia up 3-0.#WorldJuniors pic.twitter.com/qU8JyqW5Ae — TSN (@TSN_Sports) December 28, 2024

Kromě náročného hokejového režimu měl liberecký odchovanec také příležitost poznávat život v jednom z největších a nejživějších měst Ameriky. „Myslím si, že je velká výhoda bydlet ve městě, jako je LA. Měli jsme s přítelkyní skvělý byt a je tady spousta krásných míst, kde si člověk může odpočinout,“ uvedl Dvořák po sezoně pro zámořská média a dodal, jak je rád, že může zůstat.

V příštích letech může mít v týmu krajana. Kings na letošním draftu sáhli po jeho reprezentačním kolegovi Vojtěchu Čihařovi. „Je to super. Donedávna jsem tady mohl česky mluvit jen s Martinem Chromiakem. Je fajn, že tu teď mám dalšího parťáka,“ usmíval se. Jako správný „mazák“ se také hned ujal role průvodce: „Ukázal jsem mu místní prostředí. Chtěl jsem, aby se cítil co nejlíp. Snažil jsem se mu to tady co nejvíc usnadnit.“

V budoucnu se z Jakuba Dvořáka může stát hráč, na kterého se budou v Los Angeles spoléhat. Nejdříve ale bude muset v nadcházející sezoně potvrdit svůj potenciál a získat pevné místo v obranných řadách Ontaria. Bojovat o něj bude s několika dalšími mladými obránci.

