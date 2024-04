Edmonton bez McDavida. On si rozhodne, kdy bude hrát, říká trenér

Connor McDavid se ke konci základní části zranil, má jít o problém ve spodní části těla. Jelikož Oilers mají jasný postup do play off, nemusí McDavidovo herní vytížení hrotit. Trenér sám řekl, že si kapitán týmu návrat stanoví sám.

„Není to nic vážného, bude to v rozmezí dnů,“ řekl v úterý trenér Oilers Kris Knoblauch. „Je tu šance, že do konce týdne nebude hrát. Uvidíme.“

McDavid vynechal v úterý trénink podruhé za sebou poté, co v sobotu zaznamenal dvě asistence při výhře 4:2 na ledě Calgary. McDavidovo poslední střídání v zápase trvalo 33 sekund a skončilo těsně před koncem třetí třetiny. Na střídačku odešel poté, co ho srazil útočník Flames Blake Coleman.

„Bude to v Connorových rukou, on rozhodne, jak se cítí,“ odpověděl Knoblauch na otázku, kdo rozhodne, zda bude moci McDavid hrát. „Nevíme, jak vážné je zranění, a nevíme, jak brzy bude moct nastoupit. On sám nejlépe cítí, co je pro něj nejlepší.“

Jak bylo řečeno, o postupu je jasno, Oilers se nemusí nutně nikam hnát. Celý tým to dobře ví.

„Samozřejmě se díváme dlouhodobě a chráníme se,“ řekl Knoblauch. „Možná bude potřebovat několik dní, probereme to.“

Oilers se tradičně řadí mezi největší kandidáty na triumf. Bude to stačit? Uvidí se, ale očekávání jsou tradičně obří. Bez McDavida by ale šance klesla hluboko k nule.

„Nejdůležitější je play-off a to, že jsme připraveni,“ dodal Knoblauch. „Myslím, že máme široký kádr. Connora samozřejmě nenahradíte, ale máme další zdravé borce, když nám bude chybět. Chceme se ujistit, že do play-off půjdeme co nejzdravější.“

McDavid vynechal dva zápasy poté, co 21. října utrpěl zranění v horní části těla. Do hry se vrátil do utkání pod širým nebem proti Flames, kdy se na Commonwealth Stadium v Edmontonu podílel asistencí na vítězství 5:2. Jinak mu zdraví drží.

„Myslím, že Connor má největší vliv na to, co se stane, a hlavní terapeut nám dá vědět, jak se s tím dokáže vypořádat, nebo stanoví riziko, že se to zhorší. Potom padne rozhodnutí,“ dodal ještě Knoblauch.

