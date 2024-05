Edmonton čtvrtý zápas otočil a sérii srovnal. Rozhodl gól v oslabení

Také finále Západní konference je po čtyřech duelech vyrovnané. Přestože Dallas už na začátku utkání vedl na ledě Edmontonu o dvě branky, poté se trefovali pouze domácí, kteří nakonec oslavili vítězství v poměru 5:2.

EDMONTON OILERS - DALLAS STARS

5:2 (2:2, 2:0, 1:0)

STAV SÉRIE: 2:2

Rozhodl gól v oslabení

Dallas měl skvělý vstup do utkání, neboť po šesti minutách vedl o dvě branky. Hosty poslal do vedení Johnston a o chvíli později si Nurse nešťastně srazil do branky nahození zadáka Lindella. Ještě před koncem první dvacetiminutovky ale bylo srovnáno, díky důrazu na brankovišti se radovali McLeod s Bouchardem.

Zápas se lámal ve druhé třetině. Ve 35. minutě dotáhl protiakci v oslabení Janmark, kterému asistoval Brown. Hned z dalšího útoku využil přihrávku Hymana pohotový Draisaitl. Ve třetím dějství si Oilers bez větších problémů svůj náskok hlídali, pojistku přidal gólem do prázdné branky švédský bek Ekholm.

Branky a nahrávky

14. R. McLeod (Perry, Nurse), 17. Bouchard (McDavid, Nugent-Hopkins), 35. Janmark (C. Brown), 36. Draisaitl (Hyman, McDavid), 59. Ekholm (McDavid) – 1. W. Johnston (Benn, Harley), 6. Lindell (Heiskanen, Benn).

Statistika

Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 2



Kdo se postavil do brankoviště?

Stuart Skinner (EDM) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00

Jake Oettinger (DAL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 59:02



Česká a slovenská stopa

Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 10:43



Tři hvězdy utkání

1. Mattias Janmark (EDM) – 1+0

2. Connor McDavid (EDM) – 0+3

3. Ryan McLeod (EDM) – 1+0

Share on Google+