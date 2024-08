Edmonton je v jednom kole. Nejprve se obránců zbavil, teď je shání

Edmonton Oilers hledají podle hokejového novináře Franka Seravalliho z Daily Faceoff zkušeného beka na pravou stranu poté, co přišli o Codyho Ceciho a Philipa Broberga. Už došlo i na konkrétní jména.

Mezi hráči, kteří by měli být v hledáčku Oilers, jsou Justin Schultz a Tyson Barrie, kteří za klub hráli za předchozích vedení Connora McDavida. Jako potenciální cíl Edmontonu Seravalli uvedl také Kevina Shattenkirka.

Třiatřicetiletý Barrie již prokázal, že se dokáže sžít s touto současnou soupiskou Oilers, když hrál téměř výhradně v přesilovkové jednotce č. 1, dokud nebyl v polovině sezony 2022/23 poslán v rámci výměny Mattiase Ekholma do Nashvillu.

V Edmontonu dosáhl na vynikající čísla, když ve 190 zápasech nasbíral 132 bodů. Není však jasné, zda by se nyní dokázal vrátit do své dřívější formy, když jeho místo nejlepšího přesilovkového zadáka Oilers zaujal Evan Bouchard.

Čtyřiatřicetiletý Schultz se k Oilers poprvé připojil už v roce 2012. Na začátku své kariéry v NHL strávil v Edmontonu část čtyř sezon, ale nikdy se neprosadil jako nikterak hvězdný ofenzivní bek.

Poté, co byl v roce 2016 vyměněn do Pittsburghu, našel Schultz své uplatnění jako bek do třetí dvojice, každopádně pomohl týmu vyhrát Stanley Cup. V následujícím ročníku zaplnil mezeru po Krisu Letangovi a nasbíral 64 bodů v 99 zápasech, pomohl Tučňákům zopakovat titul.

Pětatřicetiletý Shattenkirk strávil celou svou kariéru v týmech působících ve Spojených státech a v roce 2016 údajně odmítl výměnu do Oilers, tedy v době, kdy byl na vrcholu svých sil. Zkušený bek získal v roce 2020 Stanley Cup s Tampou Bay Lightning a během své 952 zápasové kariéry v NHL hrál také za Colorado, Washington, New York Rangers, Anaheim a Boston.

Levně a rychle, tak teď potřebuje vedení Oilers jednat. Povede se to?

Share on Google+