Edmonton kašle na posily do obrany. Hvězdy prý v play-off prostě „přepnou“

16. února 7:30David Zlomek
S blížící se uzávěrkou přestupů v NHL se v Edmontonu začíná vyjasňovat strategie, která možná řadu fanoušků zaskočí, ale pro vedení klubu dává jasný smysl. Ačkoliv se defenziva Oilers často ocitá pod palbou kritiky, insider Frank Seravalli vzkazuje, že žádný velký nákup do obrany na pořadu dne není a klub se spíše zaměří na útočné řady.
„Z rozhovorů, které jsem vedl, vyplývá, že Oilers obraně nevěnovali příliš času. Věří, že se zlepší organicky, až přijde ten správný čas, protože tihle kluci vědí, jak v play-off přepnout na jiný level,“ vysvětlil Seravalli v The Kevin Karius Show. Jiný slovy, Edmonton se tak hodlá spolehnout na vnitřní růst stávajícího kádru místo toho, aby horečně hledal posilu na trhu, který je momentálně pro kupce velmi složitý.
Seravalli byl navíc velmi přímočarý ohledně limitů současných hráčů a naznačil, že příchod nového obránce by stejně nemusel vyřešit strukturální potíže týmu. „Žádný partner nedokáže smazat hříchy ve hře Darnella Nurse a nikdo nezachrání tenhle tým ve chvíli, kdy Evan Bouchard vyrobí kritickou ztrátu. Žádný zázračný lektvar na tohle zkrátka neexistuje,“ nebral si servítky insider.
Podle něj je tým momentálně až příliš jasně rozdělen na produktivní hvězdy v prvních dvou lajnách a zbytek sestavy, který bodově mlčí. Právě tato propast v hloubce kádru je momentálně pro management větším strašákem než složení obranných párů.
Místo lovu na top obránce se tak pozornost Edmontonu upíná k posílení křídel, přičemž prioritou má být získání urostlého křídla se schopností střílet góly, které by dodalo útoku potřebnou sílu. Aby to však bylo finančně proveditelné, musí se Oilers nejdříve zbavit zátěže v podobě smlouvy Andrewa Mangiapaneho, což je podle Seravalliho první a nezbytný krok k získání volného prostoru pod platovým stropem.
Klid na trhu s obránci navíc vyhovuje i budoucnosti klubu, protože se tím neblokuje cesta pro nadějného Paula Fischera z University of Notre Dame. Fischer, který byl letos nominován na prestižní Hobey Baker Award, by mohl podepsat nováčkovskou smlouvu hned po skončení univerzitní sezony.
