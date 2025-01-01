Edmonton mě podcenil. Holloway se vrátil k hořkému konci u Oilers

3. září 13:30David Zlomek
Dylan Holloway se během léta poprvé otevřeně rozpovídal o tom, proč jeho cesta v Edmontonu skončila a proč dnes obléká dres St. Louis Blues. V podcastu Cam and Strick přiznal, že způsob, jakým se Oilers postavili k jeho smluvním jednáním, pro něj byl velkým zklamáním.
„Vadilo mi, jak málo si mě v Edmontonu vážili při vyjednávání o nové smlouvě,“ řekl třiadvacetiletý útočník. „Jsem kluk z Alberty, chtěl jsem se vrátit k týmu, se kterým jsme to dotáhli tak daleko. Ale jakmile jsem necítil, že to Edmonton cítí stejně, byl jsem okamžitě připravený jít do St. Louis.“
Právě Blues využili v létě 2024 unikátní příležitosti. Generální manažer Doug Armstrong podal nabídku zapsanou do offer sheetu nejen Hollowayovi, ale i obránci Phillipu Brobergovi. Edmonton, svázaný platovým stropem, se rozhodl ani jednoho z nich neudržet a fanoušci v Missouri měli důvod k oslavám.
Holloway se jim odvděčil skvěle. V první sezoně v novém dresu zaznamenal 63 bodů (26+37) v 77 zápasech a rychle se zařadil mezi klíčové hráče mužstva. Za pouhých 2,29 milionu dolarů ročně šlo o jeden z nejhodnotnějších kontraktů v celé NHL a pro Oilers nepříjemnou připomínku, co ztratili.
Jeho ročník však předčasně ukončil tvrdý hit od Rutgera McGroartyho v dubnu. Holloway musel na operaci poté, co si při zákroku natrhl šikmý břišní sval přímo od kyčelní kosti. „Bylo to dost ošklivé zranění,“ přiznal v podcastu. „Ale už tři měsíce jsem úplně zdravý a připravený.“
