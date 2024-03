Edmonton míří do Pittsburghu, Carolina bude čelit Calgary

Nedělní program si pro fanoušky připravil celkem pět zápasů. Čtyři začnou ještě před půlnocí, takže si fanoušky v Evropě přijdou na své.

Celý program začne v 18:00 atraktivním zápasem, který se bude hrát v Pittsburghu. Do Pensylvánie míří hokejisté Edmontonu, kteří včera nezvládli zápas v Buffalu a prohráli po prodloužení. Dokáží se proti Penguins naladit na vítěznou vlnu? Utkání bude z hlediště přihlížet i Jaromír Jágr.

Zajímavý zápas se odehraje i v Carolině. Hurricanes se před koncem základní části dostávají do velmi dobré formy a potvrdit to budou chtít i proti Calgary, které ještě živí teoretickou šanci na postup do vyřazovacích bojů.

Share on Google+