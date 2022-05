Edmonton nasázel Kings osm gólů! Boston se dočkal první výhry

Skvělou noc za sebou mají hokejisté Edmontonu, kteří si na ledě Kings s chutí zastříleli a dali hned osm gólů, což je přivedlo ke druhé výhře v sérii. První úspěch v play-off slaví hokejisté Bostonu, kteří dokázali porazit Carolinu v poměru 4:2.

BOSTON BRUINS - CAROLINA HURRICANES

4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

STAV SÉRIE: 1:2

Boston využíval své šance

Bruins dokázali využít domácího prostředí a vrací se do série! Boston se dokázal vyrovnat s tím, že inkasoval jako první a do konce úvodní třetiny vyrovnal. O osudu zápasu rozhodla druhá třetina, ve které se prosadili Marchand s Pastrňákem a dali svému týmu dvoubrankové vedení. To ve třetí části ještě navýšil Hall a Hurricanes dokázali pouze snížit.

Branky a nahrávky

18. Coyle (DeBrusk), 26. Marchand (Bergeron), 35. Pastrňák (Marchand, Coyle), 45. Hall (Pastrňák, Marchand) – 10. Trocheck (Br. Smith), 52. Slavin.

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 27 | Přesilová hra: 2/5 – 0/5 | Trestné minuty: 12 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jeremy Swayman (BOS) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 60:00

Pjotr Kočetkov (CAR) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 56:49



Československá stopa v utkání

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 15:41

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +1 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 17:38

Martin Nečas (CAR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:43



Tři hvězdy utkání

1. Brad Marchand (BOS) – 1+2

2. Charlie Coyle (BOS) – 1+1

3. Derek Forbort (BOS) – 0+0

TAMPA BAY LIGHTNING - TORONTO MAPLE LEAFS

2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Toronto udělalo druhý krok

Maple Leafs odehráli velmi dobré utkání a zaslouženě ho dotáhli do vítězného konce. Tampa od samotného začátku tahala za kratší konec, nicméně dokázala duel zdramatizovat, když se na začátku třetí části přiblížila ke svému soupeři na rozdíl jednoho gólu. Toronto to však zvládlo ubránit a dvěma góly do prázdné klece definitivně rozhodlo.

Branky a nahrávky

32. Colton (Sergačjov, Palát), 46. Palát (Killorn, McDonagh) – 5. Rielly (Bunting, Marner), 10. Blackwell (Ljubuškin, Engvall), 26. Kämpf, 59. Michejev (Engvall), 60. Michejev (Engvall).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 36 | Přesilová hra: 1/3 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost zákroků 91,2 %, odchytal 57:58

Jack Campbell (TOR) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost zákroků 94,1 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Erik Černák (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:36

Ondřej Palát (TBL) – 1+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 2, čas na ledě 15:01

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:44

David Kämpf (TOR) – 1+0, +3 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:58



Tři hvězdy utkání

1. Jack Cambell (TOR) – 32 zákroků

2. Ondřej Palát (TBL) – 1+1

3. Mitchell Marner (TOR) – 0+1

ST. LOUIS BLUES - MINNESOTA WILD

1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

STAV SÉRIE: 1:2

Ofenzivní síla Minnesoty rozhodla

Wild na svého soupeře pořádně nastoupili a ve třetí minutě vedli o dva góly. Minnesota své vedení postupně navyšovala a nenechala hráče St. Louis dostat se do zápasu. Blues musí od příštího zápasu hodně přidat, chtějí-li tuto sérii zvrátit.

Branky a nahrávky

43. O'Reilly (Parayko) – 1. Greenway (Eriksson Ek, Foligno), 3. Kaprizov (Hartman), 28. Zuccarello (Kaprizov, Spurgeon), 41. Eriksson Ek (Foligno), 53. Brodin (Hartman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 30 – 33 | Přesilová hra: 1/3 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (STL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 59:52

Marc-Andre Fleury (MIN) – 29 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,7 %, odchytal 59:23



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) - 1+1

2. Marc-Andre Fleury (MIN) - 29 zákroků

3. Joel Eriksson Ek (MIN) - 1+1

LOS ANGELES KINGS - EDMONTON OILERS

2:8 (0:2, 2:3, 0:3)

STAV SÉRIE: 1:2

Oilers znovu nadělovali

V minulém zápase dal Edmonton šest gólů, tentokrát jich vstřelil dokonce osm! Oilers ukázali svoji ofenzivní sílu a svého soupeře doslova zničili. Nicméně to byli ale Kings, kdo byl v zápase střelecky aktivnější. Mike Smith si připsal čtyřiačtyřicet zákroků a odchytal další skvělý duel!

Branky a nahrávky

31. Kopitar, 38. Danault (Kempe, Kopitar) – 4. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 7. Hyman (McDavid, Barrie), 27. Kane (Ceci), 28. Hyman (Draisaitl), 30. Kane (Ceci, Puljujärvi), 55. Nugent-Hopkins (Hyman, Bouchard), 56. Nugent-Hopkins (Archibald, Ryan), 60. Kane (Nugent-Hopkins, Ceci).

Statistické okénko

Střely na bránu: 46 – 37 | Přesilová hra: 1/4 – 1/3 | Trestné minuty: 20 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 27:40

Cal Petersen (LAK) – 16 zákroků, 4 OG, úspěšnost 80,0 %, odchytal 32:14

Mike Smith (EDM) – 44 zákroků, 2 OG, úspěšnost 95,7 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (EDM) - 3+0

2. Zach Hyman (EDM) - 2+1

3. Connor McDavid (EDM) - 0+2

