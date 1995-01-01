Edmonton našel cestu k vítězství proti Nashvillu! Anaheim rozhodl v samotném závěru

16. března 6:45Jan Šlapáček
Tentokrát se hrálo v šesti arénách a znovu se rozdávaly velice důležité body. Kterým týmům se podařilo vyhrát?
Oilers se v noci proti Nashvillu mohli opřít o Connora Ingrama, který pochytal sedmadvacet střel a inkasoval pouze jednou. Útok Edmontonu tradičně řídil Connor McDavid, jenž si připsal asistenci u všech tří gólů.
Atraktivní utkání se odehrálo i v Montrealu. Canadiens v průběhu zápasu smazali dvoubrankovou ztrátu a dostali se i do vedení. Ducks se nicméně dokázali oklepat, ve druhé třetině ještě srovnali a dvě a půl minuty před koncem základní části rozhodl Cutter Gauthier.
Winnipeg Jets - St. Louis Blues
3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Branky a nahrávky
3. H. Fleury (Lambert, M. Barron), 8. Scheifele (Morrissey), 52. Connor (M. Barron, H. Fleury) – 46. Dvorský (Berggren, Suter), 60. Holloway (Mailloux, Snuggerud).
Statistika
Střely na bránu: 16 – 31 | Přesilová hra: 0/3 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Eric Comrie (WPG) – 29 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,55 %, odchytal 59:52
Jordan Binnington (STL) – 13 zákroků, 3 OG, úspěšnost 81,25 %, odchytal 56:13
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 1+0, 1 účast, 2 střelY na bránu, TM 0, čas na ledě 12:16
Tři hvězdy utkání
1. Haydn Fleury (WPG) - 1+1
2. Morgan Barron (WPG) - 0+2
3. Eric Comrie (WPG) - 29 zákroků
Ottawa Senators - San Jose Sharks
7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Branky a nahrávky
8. Batherson, 25. Foegele (Amadio), 34. Zetterlund (Spence), 35. Kleven (Zetterlund, Foegele), 54. Batherson (Zub, Giroux), 55. Cozens (B. Tkachuk), 58. B. Tkachuk (Amadio, Zub) – 5. Ferraro (Muchamadullin), 15. Toffoli (Ferraro, Muchamadullin), 31. Graf (Celebrini, S. Dickinson), 44. Misa (Toffoli, Desharnais).
Statistika
Střely na bránu: 24 – 23 | Přesilová hra: 2/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Linus Ullmark (OTT) – 19 zákroků, 4 OG, úspěšnost 82,6 %, odchytal 60:00
Laurent Brossoit (SJS) – 17 zákroků, 6 OG, úspěšnost 73,9 %, odchytal 59:09
Česká a slovenská stopa
Pavol Regenda (SJS) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:22
Tři hvězdy utkání
1. Drake Batherson (OTT) - 2+0
2. Fabian Zetterlund (OTT) - 1+1
3. Tyler Toffoli (SJS) - 1+1
Montreal Canadiens - Anaheim Ducks
3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Branky a nahrávky
22. Newhook (L. Hutson), 23. Caufield (Dobson, Suzuki), 34. Suzuki (Slafkovský, Josh Anderson) – 8. Leo Carlsson (Kreider, Terry), 21. Leo Carlsson (LaCombe, Terry), 36. Terry (Kreider, Leo Carlsson), 58. C. Gauthier (Viel, Poehling).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 28 | Přesilová hra: 0/4 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Jacob Fowler (MTL) – 24 zákroků, 4 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 58:09
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, 0 účast, 5 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 21:21
Lukáš Dostál (ANA) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Leo Carlsson (ANA) - 2+1
2. Ivan Děmidov (MTL) - 0+0
3. Troy Terry (ANA) - 1+2
Minnesota Wild - Toronto Maple Leafs
2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Branky a nahrávky
45. Tarasenko (Zuccarello, Hartman), 46. Tarasenko (Hartman, Zuccarello) – 22. Rielly (Maccelli, Tavares), 23. Groulx (Stecher, N. Robertson), 29. Groulx, 60. Knies.
Statistika
Střely na bránu: 38 – 26 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 6 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Jesper Wallstedt (MIN) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,0 %, odchytal 58:26
Anthony Stolarz (TOR) – 36 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,7 %, odchytal 58:05
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Anthony Stolarz (TOR) – 36 zákroků
2. Vladimir Tarasenko (MIN) – 2+0
3. Benoit-Olivier Groulx (TOR) – 2+0
Edmonton Oilers - Nashville Predators
3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
4. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 23. Savoie (McDavid, Ekholm), 59. Hyman (McDavid) – 45. Svečkov (Hague, J. Barron).
Statistika
Střely na bránu: 30 – 28 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 13 – 13
Kdo se postavil do brankoviště?
Justus Annunen (NSH) – 27 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,1 %, odchytal 58:08
Connor Ingram (EDM) – 27 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,4 %, odchytal 59:45
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Matthew Savoie (EDM) - 1+0
2. Connor McDavid (EDM) - 0+3
3. Connor Ingram (EDM) – 27 zákroků
Seattle Kraken - Florida Panthers
6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky
6. Meyers (Winterton, Gaudreau), 12. Catton (Kakko, Oleksiak), 19. Winterton (Meyers, Montour), 24. Kakko (Dunn, Catton), 51. McMann (Kakko, Tolvanen), 55. Oleksiak (McMann, Eberle) – 13. Hinostroza (Kunin, J. Boqvist), 60. Luostarinen (Forsling, Samoskevich).
Statistika
Střely na bránu: 25 – 25 | Přesilová hra: 1/4 – 0/4 | Trestné minuty: 8 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Joey Daccord (SEA) – 23 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,0 %, odchytal 60:00
Daniil Tarasov (FLA) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,0 %, odchytal 59:54
Česká a slovenská stopa
Tomáš Nosek (FLA) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:21
Tři hvězdy utkání
1. Kaapo Kakko (SEA) - 1+2
2. Bobby McCann (SEA) - 1+1
3. Ryan Winterton (SEA) - 1+1