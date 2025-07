Edmonton přiznal problém v brankovišti. Teď přichází tvrdý řez

V Edmontonu padlo zásadní rozhodnutí. Po dvou letech, kdy Oilers dvakrát došli až do finále Stanley Cupu, ale nedokázali udělat poslední krok, přišlo přiznání slabiny, o které se dlouho jen šeptalo. Gólmanské duo Stuart Skinner– Calvin Pickard v play off neobstálo podle představ, a i když tým skóroval, úspěch se zadrhl právě v brankovišti. Vedení teď reaguje, mění kouče brankářů a přivádí Petera Aubryho.

„Bylo to velmi těžké rozhodnutí, ale neustále hledáme cesty, jak být lepší,“ přiznal hlavní trenér Kris Knoblauch k výměně Dustina Schwartze, který s klubem spolupracoval přes deset let. Nový muž přichází z univerzity Nebraska-Omaha a dříve působil jako vývojový trenér gólmanů v organizaci Chicaga, včetně farmářského týmu v Rockfordu. Oilers věří, že právě jeho přístup může brankáře zvednout.

„Chceme, aby naši gólmani hráli na svém maximu častěji. Jsou chvíle, kdy byli výborní, ale jindy jsme potřebovali víc. Peter přinese jiný pohled a snad i větší konzistenci,“ doufá Knoblauch.

Stuart Skinner odchytal v letošním play off patnáct zápasů, ale hned v šesti utkáních dostal příležitost Calvin Pickard. Oba měli světlé momenty, ale žádný z nich si trvale neřekl o roli opory. Edmonton tak šel na hraně a spoléhal, že ofenziva zvládne zbytek. V play off to nestačilo, v roce 2024 padli až v sedmém finále, letos podlehli Floridě v šesti duelech.

Změny se ale netýkají jen brankářského postu. Paul Coffey, člen Síně slávy a asistent trenéra pro obranu, se přesouvá zpět do role poradce vedení. Na střídačce zůstává Mark Stuart, který povede obránce a zůstane zodpovědný za oslabení. Přichází i nový expert na přesilovky Paul McFarland, který dříve působil v Seattlu, Torontu i Floridě. Posilou bude i Connor Allen, jenž nastupuje jako specialista na individuální dovednosti.

Oilers tak výrazně proměňují složení trenérského štábu. Knoblauch si tým kolem sebe ladí k obrazu svému, nově bude mít po boku jen dva asistenty místo tří. „Jsem rád, že jsem mohl s Paulem (Coffeym) dva roky pracovat. Teď je čas jít dál. Budeme dál mluvit, ale role se mění,“ řekl trenér.

