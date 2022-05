Edmonton šesti góly ovládl druhý zápas. Do trháku v sérii se dostala pouze Carolina

Hned ve třech sériích máme vyrovnáno. Hokejisté Edmontonu, Tampy a Minnesoty dokázali napravit zaváhání z prvního duelu a dotáhli druhý duel do vítězného konce. Do trháku se ale dostala Carolina, která znovu s přehledem porazila Boston. Ztratila však Anttiho Raantu.

CAROLINA HURRICANES - BOSTON BRUINS

5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

STAV SÉRIE: 2:0

Carolina jde do trháku

Hokejisté Caroliny se během zápasu dokázali vypořádat s velkým problémem, kdy po faulu Davida Pastrňáka musel ze zápasu odstoupit Antti Raanta a do branky šel nezkušený Pjotr Kočetkov. Ten však odchytal skvělé utkání, když pochytal hned třicet střel Bruins a inkasoval "pouze" dvakrát. To Hurricanes byli v útoku produktivnější a díky pěti vstřeleným gólům vedou v sérii 2:0!

Branky a nahrávky

14. Fast (Staal, Slavin), 16. Aho (DeAngelo, Slavin), 22. Aho (DeAngelo, Teräväinen), 39. Niederreiter (Trocheck, DeAngelo), 60. Niederreiter (Svečnikov) – 35. Bergeron (Marchand), 53. Bergeron (McAvoy).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 38 | Přesilová hra: 2/9 – 0/5 | Trestné minuty: 18 – 28

Kdo se postavil do brankoviště?

Antti Raanta (CAR) – 6 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 7:47

Pjotr Kočetkov (CAR) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 52:05

Linus Ullmark (BOS) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 56:09



Československá stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 12:11

Tomáš Nosek (BOS) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:52

David Pastrňák (BOS) – 0+0, -2 účast, 8 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 17:27



Tři hvězdy utkání

1. Sebastian Aho (CAR) – 2+0

2. Anthony DeAngelo (CAR) – 0+3

3. Pjotr Kočetkov (CAR) – 30 zákroků

TORONTO MAPLE LEAFS - TAMPA BAY LIGHTNING

3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

STAV SÉRIE: 1:1

Tampa trestala v přesilovkách

Lightning dokázali podat daleko lepší výkon a srovnali stav série! Hokejisté Tampy zapracovali zejména na přesilových hrách, ve kterých tentokrát skórovali hned třikrát a výrazně si v nich pomohli na cestě k vítězství. Toronto nezvládlo zápas v defenzivě a trápilo se i s překonáním Vasilevského.

Branky a nahrávky

28. Bunting (Marner, Matthews), 52. Marner (Muzzin, Matthews), 56. Kerfoot (Brodie) – 20. Hedman (Killorn), 23. Perry (Hedman), 30. Kučerov (Hedman, Stamkos), 42. Hagel (Paul, Kučerov), 46. Point (Kučerov, Hedman).

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 – 34 | Přesilová hra: 0/4 – 3/7 | Trestné minuty: 14 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Jack Campbell (TOR) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3 %, odchytal 57:21

Andrej Vasilevskij (TBL) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 60:00



Československá stopa v utkání

Ondřej Kaše (TOR) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:59

David Kämpf (TOR) – 0+0, 0 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:43

Erik Černik (TBL) – 0+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 21:59

Ondřej Palát (TBL) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 16:03



Tři hvězdy utkání

1. Victor Hedman TBL) – 1+3

2. Nikita Kučerov (TBL) – 1+2

3. Mitchell Marner (TOR) – 1+1

MINNESOTA WILD - ST. LOUIS BLUES

6:2 (3:0, 1:1, 2:1)

STAV SÉRIE: 1:1

Kaprizov zazářil hattrickem

Lídři Minnesoty to dneska v noci vzali na sebe a zajistili vyrovnání série. Hattrickem se blýskl ruský útočník Kirill Kaprizov, který byl doslova k nezastavení. Dva góly vstřelil i Joel Eriksson Ek. St. Louis se tentokrát nevydařil vstup do utkání a po celých šedesát minut se hosté nedokázali dostat do zápasu.

Branky a nahrávky

10. Eriksson Ek (Greenway), 14. Gaudreau (Brodin, Hartman), 20. Kaprizov (Eriksson Ek, Zuccarello), 21. Eriksson Ek, 52. Kaprizov (Zuccarello), 53. Kaprizov (Hartman, Brodin) – 33. Kyrou (Thomas, Tarasenko), 45. Tarasenko (Bučněvič, Thomas).

Statistické okénko

Střely na bránu: 28 – 34 | Přesilová hra: 2/3 – 1/5 | Trestné minuty: 16 – 12

Kdo se postavil do brankoviště?

Marc-Andre Fleury (MIN) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Ville Husso (STL) – 22 zákroků, 5 OG, úspěšnost 81,5 %, odchytal 59:50



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Kirill Kaprizov (MIN) – 3+0

2. Joel Eriksson Ek (MIN) – 2+1

3. Marc-Andre Fleury (MIN) – 32 zákroků

EDMONTON OILERS - LOS ANGELES KINGS

6:0 (0:0, 3:0, 3:0)

STAV SÉRIE: 1:1

Skvělý výkon celého Edmontonu

Mike Smith napravil nevydařený první zápas, když pochytal všech 30 střel Kings a dotáhl svůj tým k vítězství. Nutno dodat, že mu v tom pomohli i jeho spoluhráči, kteří dokázali nasázet hned šest gólů. Edmonton v tomto zápase ukázal svoji kvalitu a uvidíme, co takhle vysoké vítězství udělá se sebevědomím na obou stranách.

Branky a nahrávky

22. Draisaitl (Barrie, Nugent-Hopkins), 27. Nurse (McDavid), 37. McLeod (Bouchard, Kassian), 44. Kane, 44. Puljujärvi (McDavid, Kane), 52. Kane (Bouchard, McLeod).

Statistické okénko

Střely na bránu: 36 – 30 | Přesilová hra: 2/4 – 0/4 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Mike Smith (EDM) – 30 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00

Jonathan Quick (LAK) – 30 zákroků, 6 OG, úspěšnost 83,3 %, odchytal 59:55



Československá stopa v utkání

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Evander Kane (EDM) - 2+1

2. Mike Smith (EDM) - 30 zákroků

3. Connor McDavid (EDM) - 0+2

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+