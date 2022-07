Edmonton si pojistil útočnou sílu. Evander Kane zůstává!

V průběhu sezóny generální manažer Ken Holland zariskoval a v té době do špatně hrajícího Edmontonu přivedl Evandera Kanea, který byl krátce po ukončení smlouvy se San Jose. A světě div se, tohle spojení fungovalo od začátku až do konce.

O Evanderu Kaneovi se toho za poslední roky napsalo opravdu hodně, nicméně mnoho oněch článků nebylo kvůli jeho výkonům na ledové ploše. To se ale v průběhu minulé sezóny změnilo.

Po divokém konci v San Jose se problémový útočník v kanadské Albertě soustředil pouze na hokej, a to se rychle začalo projevovat. Kane si navíc výborně sedl s Connorem McDavidem a jejich spolupráce pomohla Oilers nakonec až do finále Západní konference.

Po skončení sezóny dal Holland veřejně najevo, že by stál o to, aby se třicetiletý útočník do Edmontonu vrátil. Jednání se dlouho táhla, až už to začalo pomalu vypadat, že Kane vyzkouší trh s volnými hráči.

Poslední jednání však byla úspěšná a o budoucnosti Kanea je jasno. S Oilers podepsal čtyřletou smlouvu v hodnotě 20,5 milionů dolarů. Vzhledem k tomu, jak si v Edmontonu během minulé sezóny počínal, se dá kontrakt označit za velmi dobrý. U útočníka s jeho renomé však budou vždycky nějaké otazníky.

