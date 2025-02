Edmonton, tým na hraně? Bowman o výzvách a nevyužitém potenciálu

Edmonton Oilers se ocitli ve složité situaci. Ačkoliv jsou výsledky na první pohled podobné loňské sezóně – po 57 zápasech mají bilanci 34-19-4 a na vedoucí příčku Pacifické divize ztrácejí jen dva body – pod povrchem se objevují trhliny, které by mohly jejich cestu za Stanley Cupem výrazně zkomplikovat.

Přestože Bowman tvrdí, že tým zatím funguje jako celek, problémem zůstává individuální výkonnost některých hráčů. „Ano, mám obavy ze všeho,“ přiznal otevřeně. „Část mé práce spočívá v tom, že musím zajistit, aby měli správné složení týmu a zároveň hráli na vrcholu svých možností. Většina našich hráčů má za sebou solidní sezónu, ale rozhodně ne všichni. Je tam prostor pro zlepšení.“

Jednou z největších zklamání je zatím výkon Jeffa Skinnera a Viktora Arvidssona, kteří byli považováni za klíčové posily, ale zatím zůstávají za očekáváním. Oba mají horší statistiky než veterán Corey Perry, který se blíží čtyřicítce a většinu času hraje ve čtvrté lajně. „Nehráli tak, jak jsme doufali,“ připouští Bowman.

Dalším problémem je lehký pokles formy u dvou důležitých hráčů – brankáře Stuarta Skinnera a obránce Evana Boucharda. Bowman jejich výkony neignoruje: „Jsou pro nás důležití, ale potřebujeme, aby se dostali zpátky na úroveň, kterou měli loni.“

Zejména u Skinnera je patrný pokles statistik. Na otázku, zda plánuje do uzávěrky přestupů posílit brankářský post, Bowman odpověděl: „Je kolem brankářské pozice spousta hluku, liga to tak má nastavené. Když puk skončí v síti, je to buď skvělý gól, nebo chyba gólmana. Nejsem si ale jistý, že je to vždy ta nejproduktivnější debata.“

Defenziva také není bez problémů. Zatímco Darnell Nurse hraje lépe než loni, John Klingberg odehrál jen sedm zápasů a otázkou zůstává, jestli zvládne roli elitního obránce. Bouchard, který má potenciál sám rozhodovat zápasy, letos nedokáže hrát tak dominantně jako v minulé sezoně.

Před blížící se uzávěrkou přestupů Bowman zůstává zdrženlivý, pokud jde o konkrétní cíle. Přesto naznačuje, že má na stole několik možností. „Připravujeme se na různé scénáře – ať už půjde o přidání útočníka se silou a rychlostí, nebo obránce, který nám přinese větší stabilitu.“

Jedno je jisté – pokud chtějí Oilers uspět, musí někteří hráči přidat. „Minulý víkend nikdo nehrál dost dobře. Všichni se musí zlepšit,“ uzavírá Bowman. „Ale po většinu sezóny jsme byli dobrý tým – a ne jen díky jedné nebo dvěma hvězdám.“

