Edmonton vyhodil trenéra. Náhradu našel na farmě Rangers

Velmi špatný vstup Edmontonu do sezony odnesl trenér Jay Woodcroft vyhazovem. Oilers také okamžitě našli náhradu, z farmy Rangers si vytáhli chváleného Krise Knoblaucha.

Přestože Oilers naposledy vyhráli 4:1 a mírně zlepšili svou bilanci na 3-9-1, generální ředitel hokejových operací Jeff Jackson a generální manažer Ken Holland rozhodli o propuštění hlavního trenéra i jeho asistenta. "Mluvili jsme s Jeffem v sobotu odpoledne, kdy byl tým na cestě," řekl Holland. "Rozhodli jsme se, že musíme něco udělat.“

"Jsme v módu vítězství teď," dodal. "Mluvíme o tom už několik let. Můžete se dostat do debaty, jestli stačí k vyhazovu 12 nebo 13 zápasů. Myslím si, že kdybychom čekali dalších deset zápasů věci by se nezměnily, bylo by pravděpodobně pozdě. Takže jsme s Jeffem cítili, že je třeba něco udělat."

Kromě vyhazovu si našli i náhradu. Přichází Kris Knoblauch, dlouholetý trenér farmy New York Rangers.

"Museli jsme získat povolení od Rangers a museli jsme vyjednat smlouvu. V sobotu jsme hráli, v pondělí hrajeme, ve středu hrajeme. Musela to být rychlovka,“ dodal Holland.

Knoblauch dříve působil jako asistent trenéra ve Philadelphii a tři sezony trénoval také hvězdu Oilers Connora McDavida v týmu Erie Otters v OHL. Knoblauch navíc není v Edmontonu žádným nováčkem, hrál zde juniorský hokej a pět let působil na univerzitě v Albertě.

Mansona, vyhozeného asistenta, nahradí legendární Paul Coffey, který už v organizaci působil jako poradce majitele Daryla Katze.

„Toto rozhodnutí jsme s hráči nekonzultovali," dodal Jackson. "Nemluvili jsme s nikým z týmu. Kluci jsou tady proto, aby hráli hokej, to vědí. Nemají rádi, když jsou zatahováni do takovýchto rozhodnutí."

Knoblaucha tak čeká těžký úkol, musí nakopnout tápající tým. "Jde o to hrát rychle a většina z toho vychází od obránců, kteří posouvají puk nahoru a kteří jsou schopní bruslit s pukem do útočného pásma. To teď bude nutné," řekl nový kouč o svém plánu.

Je ale jasné, že dřív než taktika bude muset být na řadě pohoda v týmu. Ta očividně chybí.

"V kariéře jsem se naučil spoustu věcí," řekl Knoblauch. "Myslím, že nejdůležitější je, aby se hráči cítili dobře. Právě teď vidím některé kluky, kteří jsou zbití. Jsou frustrovaní. Vyvíjejí na sebe takový tlak, aby podávali výkony, a to pro ně není zdravé."

