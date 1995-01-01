Edmonton vyhrál na ledě Floridy! Montreal se chytil proti Torontu

23. listopadu 7:18Jan Šlapáček
Dalších dvanáct zápasů ze základní části je minulostí. V noci na neděli se odehrála repríza finále minulého ročníku, k vidění bylo i kanadské derby mezi Canadiens a Maple Leafs.
Hokejisté Edmontonu nemají na Floridu dobré vzpomínky, a tak vletěli do zápasu ve velkém stylu a během první třetiny si vypracovali dvoubrankový náskok, který byl pro zbytek duelu velmi důležitý. Panthers nikdy nedokázali srovnat a nakonec po dvou gólech do prázdné branky prohráli 3:6.
V nepříjemné pozici byl ve večerním utkání Detroit, který ještě v 50. minutě prohrával o dva góly. Red Wings ale zvládli vyrovnat a nakonec Columbus porazili 4:3 po prodloužení. Detroit se vrátil na první místo v Atlantické divizi.
Další trest do konce utkání schytal v noci finský útočník Mikko Rantanen, jenž nedohrál na ledě Calgary po tvrdém hitu na Coronata. Flames nakonec favorita z Dallasu řádně potrápili a porazili ho 3:2 po samostatných nájezdech.
Detroit Red Wings - Columbus Blue Jackets
4:3pp. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)
Branky a nahrávky
21. Raymond, 51. Chiarot (P. Kane, Seider), 54. Seider (Finnie, Danielson), 62. DeBrincat (Chiarot, P. Kane) – 14. Fantilli (Werenski, Monahan), 21. Miles Wood (Mateychuk, Severson), 49. Werenski (Provorov, C. Sillinger).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 10 – 8
Kdo se postavil do brankoviště?
Cam Talbot (DET) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, odchytal 61:50
Jet Greaves (CBJ) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 61:50
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Alex DeBrincat (DET) – 1+0
2. Moritz Seider (DET) – 1+1
3. Zach Werenski (CBJ) – 1+1
New York Islanders - St. Louis Blues
1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Branky a nahrávky
57. Lee (Palmieri, Barzal) – 1. B. Schenn (Bučněvič, Dvorský), 38. Suter (Holloway, Kyrou).
Statistiky
Střely na bránu: 29 – 22 | Přesilová hra: 0/2 – 0/1 | Trestné minuty: 2 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Ilja Sorokin (NYI) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 56:49
Jordan Binnington (STL) – 28 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,6 %, odchytal 59:59
Česká a slovenská stopa
Dalibor Dvorský (STL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 14:18
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Binnington (STL) - 28 zákroků
2. Brayden Schenn (STL) - 1+0
3. Anders Lee (NYI) - 1+0
Montreal Canadiens - Toronto Maple Leafs
5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Branky a nahrávky
13. L. Hutson (Suzuki, Caufield), 14. Dobson (Matheson, Děmidov), 25. Dobson (Děmidov, Slafkovský), 34. Josh Anderson (A. Carrier, F. Xhekaj), 58. Josh Anderson (Matheson, J. Evans) – 38. Ekman-Larsson (Cowan, Nylander), 55. Nylander (Rielly, Maccelli).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 35 – 35
Kdo se postavil do brankoviště?
Jakub Dobeš (MTL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Joseph Woll (TOR) – 21 zákroků, 4 OG, úspěšnost 84,0 %, odchytal 33:11
Dennis Hildeby (TOR) – 3 zákroky, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 24:37
Česká a slovenská stopa
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+1, +1 účast, 2 střely na bránu, čas na ledě 15:23
Jakub Dobeš (MTL) – 24 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,3 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Noah Dobson (MTL) - 2+0
2. Josh Anderson (MTL) - 2+0
3. Florian Xhekaj (MTL) - 0+1
Florida Panthers - Edmonton Oilers
3:6 (1:3, 2:1, 0:2)
Branky a nahrávky
7. Lundell (Samoskevich, S. Jones), 31. Samoskevich (Balinskis, Bennett), 34. Reinhart (Lundell, Marchand) – 1. Roslovic (Bouchard, Ekholm), 8. Roslovic (Bouchard), 14. Ekholm (Henrique, Nurse), 27. Podkolzin (Draisaitl, Bouchard), 58. McDavid (Ekholm), 58. Savoie (Janmark, Ekholm).
Statistika
Střely na bránu: 38 – 31 | Přesilová hra: 1/3 – 0/2 | Trestné minuty: 20 – 22
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniil Tarasov (FLA) – 12 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 32:48
Sergej Bobrovskij (FLA) – 13 zákroků, 4 OG, úspěšnost 76,5 %, odchytal 26:45
Stuart Skinner (EDM) – 35 zákroků, 3 OG, úspěšnost 92,1 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
David Tomášek (EDM) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 2, čas na ledě 5:53
Tři hvězdy utkání
1. Jack Roslovic (EDM) – 2+0
2. Mackie Samoskevich (FLA) – 1+1
3. Evan Bouchard (EDM) – 0+3
Philadelphia Flyers - New Jersey Devils
6:3 (4:1, 1:1, 1:1)
Branky a nahrávky
9. Cates, 13. Mičkov (Couturier), 13. Foerster (Cates, Konecny), 13. Foerster (Cates, Seeler), 32. Brink (Couturier), 56. Zegras (Tippett, Dvorak) – 8. Meier (Bratt, Hischier), 37. Hischier (L. Hughes, Bratt), 54. Hischier (Nemec, Bratt).
Statistika
Střely na bránu: 29 – 35 | Přesilová hra: 0/4 – 1/2 | Trestné minuty: 8 – 12
Kdo se postavil do brankoviště?
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:58
Jake Allen (NJD) – 23 zákroků, 6 OG, úspěšnost 79,3 %, odchytal 59:32
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 59:58
Ondřej Palát (NJD) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 10:18
Šimon Nemec (NJD) – 0+1, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 2, čas na ledě: 20:05
Tři hvězdy utkání
1. Tyson Foerster (PHI) - 2+0
2. Noah Cates (PHI) - 1+2
3. Daniel Vladař (PHI) – 32 zákroků
Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken
2:3pp. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky a nahrávky
37. Crosby (Dewar), 46. Malkin (Kindel, Crosby) – 22. Marchment, 53. Beniers (Marchment, R. Evans), 65. Montour (Gaudreau, R. Evans).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 21 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 6 – 10
Kdo se postavil do brankoviště?
Sergej Murašov (PIT) – 18 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 64:10
Philipp Grubauer (SEA) – 30 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,8 %, odchytal 64:10
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Brandon Montour (SEA) – 1+0
2. Sidney Crosby (PIT) – 1+1
3. Matty Beniers (SEA) – 1+0
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning
3:5 (1:4, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky
2. Sourdif (Wilson, Fehérváry), 26. Chychrun, 46. Frank (Milano, Chychrun) – 3. Hagel (Cirelli, Černák), 6. Bjorkstrand (Kučerov, D. Raddysh), 12. Hagel (Kučerov, Moser), 19. Kučerov (Hagel, D'Astous), 56. Cirelli (Hagel, Guentzel).
Statistika
Střely na bránu: 32 – 16 | Přesilová hra: 0/6 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 27
Kdo se postavil do brankoviště?
Logan Thompson (WSH) – 2 zákroky, 4 OG, úspěšnost 33,3 %, odchytal 18:19
Charlie Lindgren (WSH) – 9 zákroků, 1 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 38:50
Jonas Johansson (TBL) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Fehérváry (WSH) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 16:04
Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 23:24
Tři hvězdy utkání
1. Brandon Hagel (TBL) - 2+2
2. J Jonas Johansson (TBL) - 29 zákroků
3. Jakob Chychrun (WSH) - 1+1
San Jose Sharks - Ottawa Senators
2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Branky a nahrávky
17. Klingberg (Celebrini, W. Smith), 28. Goodrow (Wennberg, Ferraro) – 8. Cozens (Stützle, Sanderson), 39. Zetterlund (Kleven), 54. Stützle (Cousins, Batherson).
Statistika
Střely na bránu: 19 – 27 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 15 – 15
Kdo se postavil do brankoviště?
Alex Nedeljkovic (SJS) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:29
Linus Ullmark (OTT) – 17 zákroků, 2 OG, úspěšnost 89,5 %, odchytal 59:45
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Tim Stützle (OTT) - 1+1
2. Claude Giroux (OTT) - 0+0
3. Mario Ferraro (SJS) - 0+1
Nashville Predators - Colorado Avalanche
0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávky
1. Burns, 59. MacKinnon (Nelson, Landeskog), 60. Drury (Lehkonen, Kelly).
Statistika
Střely na bránu: 35 – 26 | Přesilová hra: 0/3 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Juuse Saros (NSH) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 58:58
Mackenzie Blackwood (COL) – 35 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Martin Nečas (COL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 17:46
Tři hvězdy utkání
1. Mackenzie Blackwood (COL) - 35 zákroků
2. Brent Burns (COL) - 1+0
3. Juuse Saros (NSH) - 23 zákroků
Utah Mammoth - New York Rangers
3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky
10. Peterka (Schmidt, McBain), 32. Keller (Yamamoto), 48. DeSimone – 16. Gavrikov (Fox, Zibanejad), 29. Panarin (Trocheck, Gavrikov).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 22 | Přesilová hra: 0/1 – 0/1 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Karel Vejmelka (UTA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Jonathan Quick (NYR) – 30 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:56
Česká a slovenská stopa
Karel Vejmelka (UTA) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Nick DeSimone (UTA) - 1+0
2. John Peterka (UTA) - 1+0
3. Karel Vejmelka (UTA) - 20 zákroků
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights
4:3pp. (2:3, 1:0, 0:0 - 1:0)
Branky a nahrávky
8. LaCombe (Sennecke, C. Gauthier), 9. Zellweger (Terry, Trouba), 34. Terry (Leo Carlsson, LaCombe), 64. C. Gauthier – 4. Theodore (Eichel), 5. Bowman (Barbašev, Whitecloud), 18. Hertl (Eichel).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 32 | Přesilová hra: 0/2 – 1/4 | Trestné minuty: 10 – 6
Kdo se postavil do brankoviště?
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 63:57
Akira Schmid (VGK) – 29 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,9 %, odchytal 63:49
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 20:19
Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,6 %, odchytal 63:57
Tomáš Hertl (VGK) – 1+0, 0 účast, 3 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 19:21
Tři hvězdy utkání
1. Jackson LaCombe (ANA) - 1+1
2. Cutter Gauthier (ANA) - 1+1
3. Lukáš Dostál (ANA) – 29 zákroků
Calgary Flames - Dallas Stars
3:2sn. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)
Branky a nahrávky
12. Coronato (Kadri, Huberdeau), 42. Farabee (Andersson, Kadri), rozh. náj. Kadri – 47. J. Robertson (Seguin, Capobianco), 57. Hintz (J. Robertson).
Statistika
Střely na bránu: 33 – 30 | Přesilová hra: 2/6 – 0/4 | Trestné minuty: 25 – 28
Kdo se postavil do brankoviště?
Devin Cooley (CGY) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 65:00
Casey DeSmith (DAL) – 31 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,9 %, odchytal 64:35
Česká a slovenská stopa
Adam Klapka (CGY) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 9:16
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 9:35
Tři hvězdy utkání
1. Matt Coronato (CGY) - 1+0
2. Jason Robertson (DAL) - 1+1
3. Devin Cooley (CGY) - 28 zákroků
