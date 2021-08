Edmonton: Vysoké smlouvy pro Hymana a Nurse. Úspěch nebo torontská cesta?

Pokud Edmonton stále hledal vhodné doplnění útoku k Leonu Draisaitlovi a Connoru McDavidovi, podle všeho ve svém snažení konečně uspěl. Neúnavný bojovník na levém křídle Zach Hyman by měl být přesně tím typem hráče, kterého ofenziva Oilers potřebovala.

V zámoří ho nazývají novou verzí Ryana Smythe. Neštítí se pracovat kolem mantinelů, jít tvrdě do brány, rozdávat bodyčeky, pracovat na hvězdy. První dva roky na Univerzitě v Michiganu byl natolik pohlcen prací na lepší spoluhráče, že nasbíral jen po 9 bodech každou sezónu, 18 bodů v 79 utkáních. Čtvrtý rok byl s o čtyři roky mladším Dylanem Larkinem tahounem týmu a finalistou trofeje pro nejlepšího hráče NCAA.

O rok později už tenhle usměvavý chlapík debutoval za Toronto Maple Leafs. Pohodlně se sžil s vedlejší pozicí po boku draze zaplacených hvězd. Nyní se od něj čeká, že se ujme stejné role vedle možná největších hvězd současného světového hokeje ve službách Oilers. Nejen jejich duch je všude kolem. Když se v novém klubu představoval, za zády mu visel plakát Waynea Gretzkyho.

„Kdykoli jsem byl poslední rok v Edmontonu, nesměl jsem z hotelu. Moje žena tu nebyla vůbec. Asi nejvíc se sem těší můj pes,“ smál se devětadvacetiletý útočník s odkazem na sibiřského huskyho, jemuž budou zimy v severské Albertě určitě dělat dobře na kožich.

Nemůžete se dohodnout? Bereme!

Ve vzájemných zápasech s Oilers dovedl být Hyman pěkně nepříjemný. Když tedy Oilers zjistili, že Toronto nebude mít na zkušeného forvarda peníze, využili příležitosti a podepsali posilu za 38,5 miliónu dolarů na sedm let, tj. 5,5 mil. ročně.

„Jeho nejsilnějším rysem je soutěživost. Dobře napadá, je silný na puku. Potřebujeme další hráče, kteří dovedou vytvořit tlak v útočném pásmu. Zach má ty správné instinkty. Když hrajete s hvězdnými hráči, což Zach v Torontu hrál, musíte umět přemýšlet na jejich úrovni. Stejně tak se umí přizpůsobit hře na spodku sestavy. Přináší ohromnou všestrannost,“ kvituje Ken Holland.

Megaranec za obránce

Generální manažer nešetřil penězi ani při podpisu Darnella Nurse. Šestadvacetiletý obránce podepsal na osm let a 74 miliónů dolarů. Má za sebou životní sezónu, za rok by z něj byl nechráněný hráč. Stojí ale opravdu za tolik peněz? Kontrakt vzbudil hodně kontroverzí.

Sám Nurse počítal s navýšením z předešlých 5,6 mil., ale až tolik možná původně ani nečekal. Terén se změnil se smlouvami pro Setha Jonese a Zacha Werenskiho (9,5 mil.), obrovské sumy (9 mil.) dostali také Cale Makar a Dougie Hamilton. NHL se ještě ani neoklepala z korona krize a někteří manažeři už zase rozdávají jako Santa Claus v období Vánoc.

„Patří to k tomu. Tak se to z obchodní stránky vyvinulo. Věřím si, organizace mi taky věří, což mě dostalo do pozice, kdy jsme mohli vést tuto konverzaci,“ komentoval svůj kontrakt Nurse.

Na co to bude stačit?

Přičtěme zisk zkušeného Duncana Keitha. Má Edmonton opravdu všechno, co potřebuje k útoku na pohár? Pořád chybí špičkový gólman a Oilers přitom už teď přetékají platový strop. Čím dál víc připomínají Toronto Maple Leafs, kde Tavares, Marner, Matthews a Nylander žerou 40,4 mil. z platového stropu a prakticky znemožňují adekvátní doplnění týmu.

V Edmontonu se šestka McDavid, Draisaitl, Hyman, Nugent-Hopkins, Nurse a Keith skládá na 42,7 mil., od příští sezóny to bude 46,4 mil. Úspěch musí přijít co nejrychleji. Za pár let Oilers pravděpodobně doženou finanční problémy.

