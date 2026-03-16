Edmonton začal výhrou, Vladař vynuloval Penguins, dlouhé prodloužení rozhodl Martinook

21. dubna 7:20Radim Sochor
Tři rozjeté série doplnil první duel mezi Edmontonem a Anaheimem. Olejářům se vrátil uzdravený Leon Draisaitl a na ladě ho bylo hodně cítit. Pojďme si odehrané zápasy zrekapitulovat.
Edmonton porazil Anaheim 4:3 a na střeleckou listinu se zapsala pouze dvě jména. Nebyl to McDavid, Draisaitl nebo Hyman. O úspěchu Oilers dnes rozhodli Dickinson a Kapanen. Lukáš Dostál si připsal 30 úspěšných zákroků.
Souboj mezi Carolinou a Ottawou doputoval až do prodloužení. Domácí hala propukla radostí v 18. minutě, kdy se trefil Jankowski. Hosté si ale vzali úspěšnou coach challenge kvůli ofsajdu. Na konci prvního prodloužení bylo také nařízeno trestné střílení, ale Martinook jej neproměnil. Ve druhém prodloužení už branka padla. Martinook napravil neproměněný nájezd a skóroval po přihrávce Ehlerse.
Dallas vrátil Minnesotě porážku a po výhře 4:2 se stěhuje série za vyrovnaného stavu na hřiště soupeře. První hvězdou byl vyhlášen brankář Oettinger. A nebyl jediným takto oceněným brankářem. Zaslouženou první hvězdou byl také brankář Daniel Vladař, který za svá záda v Pittsburghu nepustil ani jeden kotouč a po fantastickém výkonu pomohl Flyers k vedení 2:0 v sérii.
Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers
0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Stav série: 0:2
Branky a nahrávky
34. Martone (Konecny, Dvorak), 38. Hathaway (Tippett), 58. Glendening (Couturier, Hathaway)
Statistika
Střely na bránu: 27 – 23 | Přesilová hra: 0/5 – 0/4 | Trestné minuty: 52 – 30
Kdo se postavil do brankoviště?
Stuart Skinner (PIT) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9 %, odchytal 59:31
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Česká a slovenská stopa
Daniel Vladař (PHI) – 27 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100 %, odchytal 60:00
Tři hvězdy utkání
1. Daniel Vladař (PHI) 27 zákroků
2. Porter Martone (PHI) 1+0
3. Garnet Hathaway (PHI) 1+1
Carolina Hurricanes – Ottawa Senators
3:2pp (1:0, 1:2, 0:0 – 0:0, 1:0)
Stav série: 2:0
Branky a nahrávky
7. Stankoven (Hall, Blake), 28. Sebastian Aho (Staal), 94. Martinook (Ehlers, K. Miller) – 31. Batherson (Sanderson), 37. Cozens (Greig, Sanderson)
Statistika
Střely na bránu: 46 – 39 | Přesilová hra: 1/1 – 0/3 | Trestné minuty: 8 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 37 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,9 %, odchytal 93:33
Linus Ullmark (OTT) – 43 zákroků, 3 OG, úspěšnost 93,5 %, odchytal 93:34
Česká a slovenská stopa
Bez české a slovenské účasti.
Tři hvězdy utkání
1. Jordan Martinook (CAR) 1+0
2. Logan Stankoven (CAR) 1+0
3. Frederik Andersen (CAR) 37 zákroků
Dallas Stars – Minnesota Wild
4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Stav série: 1:1
Branky a nahrávky
9. W. Johnston (Lundkvist, Bäck), 25. Duchene (Rantanen, Heiskanen), 48. J. Robertson (Lundkvist, Duchene), 60. W. Johnston (Hryckowian, Lindell) – 12. Faber (Q. Hughes, Kaprizov), 50. Faber (Eriksson Ek, Q. Hughes)
Statistika
Střely na bránu: 32 – 30 | Přesilová hra: 2/5 – 0/4 | Trestné minuty: 14 – 16
Kdo se postavil do brankoviště?
Jake Oettinger (DAL) – 28 zákroků, 2 OG, úspěšnost 93,3 %, odchytal 60:00
Jesper Wallstedt (MIN) – 28 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3 %, odchytal 59:04
Česká a slovenská stopa
Radek Faksa (DAL) – 0+0, 0 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 12:23
Tři hvězdy utkání
1. Jake Oettinger (DAL) 28 zákroků
2. Matt Duchene (DAL) 1+1
3. Brock Faber (MIN) 2+0
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks
4:3 (2:0, 0:3, 2:0)
Stav série: 1:0
Branky a nahrávky
18. J. Dickinson (Walman, Emberson), 19. K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin), 52. J. Dickinson (Ekholm, Walman), 59. K. Kapanen (Podkolzin, Draisaitl) – 21. Terry (Leo Carlsson, LaCombe), 25. Leo Carlsson (Terry, Kreider), 35. Terry (Carlson, Granlund)
Statistiky
Střely na bránu: 34 – 27 | Přesilová hra: 0/2 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 4
Kdo se postavil do brankoviště?
Connor Ingram (EDM) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 60:00
Lukáš Dostál (ANA) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:17
Česká a slovenská stopa
Radko Gudas (ANA) – 0+0, -1 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 9:40
Lukáš Dostál (ANA) – 30 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,2 %, odchytal 58:17
Tři hvězdy utkání
1. Jason Dickinson (EDM) 2+0
2. Kasperi Kapanen (EDM) 2+0
3. Troy Terry (ANA) 2+1