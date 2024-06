Edmonton žije! McDavid tenhle tým nese na zádech, smeknul Perry

„Vyhrajeme tam a dotáhneme je zpátky do Edmontonu,“ zahlásil Connor McDavid po první výhře ve finále. Jak řekl, tak udělal. Se čtyřmi body dovedl tým ke druhé výhře a série se za stavu 3:2 pro Floridu vrací do Kanady. Kapitán Oilers zařadil na vyšší tempo, teď se může stát cokoliv.

Connor McDavid si stejně jako v minulém zápase připsal čtyři body. Připsal si dva góly a dvě asistence, díky čemuž získal osm bodů v posledních dvou zápasech a jedenáct v celé sérii.

Stal se tak prvním hráčem v historii NHL, který ve finále Stanley Cupu zaznamenal dvakrát čtyři body za sebou, a Edmonton se stal prvním týmem, který vyhrál pátý zápas na ledě soupeře poté, co v sérii prohrával 0:3 na zápasy.

„Tenhle tým nese na zádech," řekl o McDavidovi útočník Edmontonu Corey Perry. „Když jsme přitlačení u zdi, vezme nás na záda a hraje. Vidíte, proč je nejlepším hráčem."

McDavid se předvedl zejména asistencí, kterou připravil Perrymu. Ze soupeřů si tradičně udělal kuželky. To, s jakou lehkostí prošel obranou, je až neuvěřitelné.

„Sledoval jsem, jak prochází mezi nimi a pak mi přihrává," řekl Perry. „Ani jsem si o to neřekl. Prostě viděl, že jdu před branku, pak to zařídil. Takový prostě je.“

McDavid naznačil, že to nebylo dílem náhody. Naopak, celá akce vznikla na základě studia Panterů a toho, jak brání jeho výpady. „Jsem v té pozici často, že se vracím pro puky, vyrážím dopředu, vnáším je do pásma, takže studuji, jak se proti mně snaží v tomto směru hrát," řekl.

Tady to byl gól na 4:1. Panthers pak sice mocně dotahovali, ale byl to McDavid, kdo jejich snahu utnul gólem do prázdné brány. Byl to jeho 42. bod v tomto play off. V historické tabulce je na čtvrtém místě, lepší jsou jen ikony Wayne Gretzky a Mario Lemieux.

„Všichni měli naši prohru za hotovou věc," řekl trenér Edmontonu Kris Knoblauch. „Nevěřilo se nám v základní části, nevěřilo se nám ani teď. Ale tuhle partu to nijak nerozhodí. Hodně si věříme a užíváme každý další den. Vracíme se do Edmontonu na šestý zápas a máme důvody se usmívat."

Vydrží?

