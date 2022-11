Eichel hattrickem zničil Buffalo, Carolina dala Edmontonu sedm gólů!

O čem se bude po páteční noci nejvíce mluvit? Rozhodně o hattricku Jacka Eichela, který se vrátil na led Buffala a skvělým výkonem nasměroval Vegas k vítězství. Vysokou porážku utrpěli i hokejisté Edmontonu, kteří dostali od Caroliny sedm gólů.

BOSTON BRUINS - CALGARY FLAMES

3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Boston vyzrál na Calgary

Byla to až do závěrečných sekund pořádná bitva. Calgary se v Bostonu snažilo přerušit sérii porážek ze všech sil, úspěšné ale nebylo. Gólem do prázdné branky definitivně o výhře Bruins rozhodl David Pastrňák.

Branky a nahrávky

17. Clifton (Nosek, Pastrňák), 39. McAvoy (Zacha, H. Lindholm), 60. Pastrňák (Marchand, Bergeron) – 5. Hanifin (Mangiapane, Backlund).

Statistiky

Střely na bránu: 28 – 32 | Přesilová hra: 0/5 – 0/6 | Trestné minuty: 17 – 15



Kdo se postavil do brankoviště?

Linus Ullmark (BOS) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 59:24

Dan Vladař (CGY) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:12



Česká a slovenská stopa

David Pastrňák (BOS) – 1+1, +2 účast, 8 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 22:31

David Krejčí (BOS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:20

Jakub Zbořil (BOS) – 0+0, -1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 10:52

Pavel Zacha (BOS) – 0+1, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 11:09

Tomáš Nosek (BOS) – 0+1, +1 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 14:29

Adam Růžička (CGY) – 0+0, 0 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:54

Dan Vladař (CGY) – 25 zákroků, 2 OG, úspěšnost 92,6 %, odchytal 59:12



Tři hvězdy utkání

1. Linus Ullmark (BOS) – 31 zákroků

2. Charlie McAvoy (BOS) – 1+0

3. Connor Clifton (BOS) – 1+0

CAROLINA HURRICANES - EDMONTON OILERS

7:2 (1:0, 3:1, 3:1)

Demolice Edmontonu

Carolina byla v tomto zápase útočně naladěna a svého soupeře doslova převálcovala. Jack Campbell ze své branky lovil puk hned sedmkrát a začátek sezóny mu v Edmontonu vůbec nevychází.

Branky a nahrávky

20. A. Svečnikov (Teräväinen, Aho), 26. Burns (Nečas, Teräväinen), 31. A. Svečnikov (Nečas), 40. J. Staal (Martinook, Slavin), 55. Martinook (Skjei, Fast), 56. A. Svečnikov (Aho, de Haan), 58. Fast – 28. Hyman (Draisaitl, McDavid), 48. McDavid (Barrie, Kulak).

Statistiky

Střely na bránu: 32 – 22 | Přesilová hra: 1/4 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Pjotr Kočetkov (CAR) – 20 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,9%, odchytal 60:00

Jack Campbell (EDM) – 25 zákroků, 7 OG, úspěšnost 78,1%, odchytal 59:00



Česká a slovenská stopa v utkání

Martin Nečas (CAR) – 0+2, +2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 19:42



Tři hvězdy utkání

1. Andrej Svečnikov (CAR) – 3+0

2. Jordan Martinook (CAR) – 1+1

3. Pjotr Kočetkov (CAR) – 20 zákroků

NEW JERSEY DEVILS - OTTAWA SENATORS

4:3pp. (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Vítězná série pokračuje

Osmá výhra v řadě. Cesta k ní nebyla nejlehčí, nicméně si Devils dokázali poradit a vyhráli v prodloužení. Ze zápasu však v závěrečné třetině odstoupil Vítek Vaněček, což by mohl být pro následující zápasy problém, pokud by to bylo něco vážného.

Branky a nahrávky

5. Tatar (J. Hughes, Siegenthaler), 19. Hischier (Marino, Graves), 23. Wood (M. McLeod, Bastian), 65. Hischier (Hamilton, J. Hughes) – 13. Pinto (Giroux, Sanderson), 14. Hamonic (Kastelic, Watson), 42. Pinto (Batherson).

Statistiky

Střely na bránu: 40 – 27 | Přesilová hra: 1/3 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Vítek Vaněček (NJD) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 50:37

Akira Schmid (NJD) – 7 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 13:50

Anton Forsberg (OTT) – 36 zákroků, 4 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 64:27



Česká a slovenská stopa

Vítek Vaněček (NJD) – 17 zákroků, 3 OG, úspěšnost 85,0 %, odchytal 50:37

Tomáš Tatar (NJD) – 1+0, +2 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:52



Tři hvězdy utkání

1. Nico Hischier (NJD) – 2+0

2. Shane Pinto (OTT) – 2+0

3. Tomáš Tatar (NJD) – 1+0

COLUMBUS BLUE JACKETS - PHILADELPHIA FLYERS

5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Zodpovědný výkon Columbusu

John Tortorella nebude na návrat do Columbusu vzpomínat nejlépe. Blue Jackets podali jeden z nejlepších výkonů v sezóně a dokráčeli k vítězství 5:2. Dokáží vyhrávat pravidelně?

Branky a nahrávky

4. J. Gaudreau (Werenski), 13. Werenski (J. Gaudreau), 21. Jenner (Laine, J. Gaudreau), 59. Blankenburg (Gaunce), 60. Jenner – 34. DeAngelo (Cates N., Provorov), 49. Provorov (Konecny, Farabee).

Statistiky

Střely na bránu: 29 – 34 | Přesilová hra: 0/2 – 0/0 | Trestné minuty: 7 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Joonas Korpisalo (CBJ) – 32 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,1 %, odchytal 60:00

Carter Hart (PHI) – 24 zákroků, 3 OG, úspěšnost 88,9 %, odchytal 57:56



Česká a slovenská stopa

Lukáš Sedlák (PHI) – 0+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 14:11



Tři hvězdy utkání

1. Johnny Gaudreau (CBJ) - 1+2

2. Joonas Korpisalo (CBJ) - 32 zákroků

3. Nick Blankenburg (CBJ) - 1+0

BUFFALO SABRES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS

4:7 (1:1, 1:2, 2:4)

Eichel dal Buffalu tři góly

Tenhle zápas si musel útočník Jack Eichel užít. Americký hokejista během třetí třetiny zkompletoval hattrick a nasměroval Golden Knights k vítězství.

Branky a nahrávky

17. T. Thompson (Okposo, Dahlin), 35. Mittelstadt (Cozens, Peterka), 50. T. Thompson (J. Skinner, Hinostroza), 57. Asplund (Cozens, Bryson) – 6. Stephenson (Marchessault, Pietrangelo), 24. Kessel (N. Roy, Cotter), 38. Cotter (N. Roy, Theodore), 44. Pietrangelo (Eichel, Stephenson), 47. Eichel (Pietrangelo, Stephenson), 55. Eichel (Stephenson, Ma. Stone), 60. Eichel (Martinez).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 36 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Eric Comrie (BUF) – 29 zákroků, 6 OG, úspěšnost 82,9 %, odchytal 58:11

Logan Thompson (VGK) – 31 zákroků, 4 OG, úspěšnost 88,6 %, odchytal 59:07



Česká a slovenská stopa

Bez české a slovenské účasti



Tři hvězdy utkání

1. Jack Eichel (VGK) – 3+1

2. Chandler Stephenson (VGK) – 1+3

3. Alex Pietrangelo (VGK) – 1+2

DETROIT RED WINGS - NEW YORK RANGERS

2:8 (1:1, 1:1, 0:6)

Rangers ovládli třetí třetinu

Vyrovnané utkání po dvou třetinách nakonec přineslo jednoznačné vítězství Rangers. Celek z Manhattanu dal v poslední dvacetiminutovce hned šest gólů a celkově vyhrál 8:2. Red Wings budou chtít na tento výkon rychle zapomenout.

Branky a nahrávky

19. Veleno (Berggren, Määttä), 28. Raymond (Larkin) – 16. Zibanejad (Fox), 31. Kreider (Panarin, Fox), 47. Fox (Chytil, Lafreniere), 48. Goodrow (Panarin, Kravcov), 49. Zibanejad (Vesey, Kreider), 49. Gauthier (Goodrow, Blais), 53. Hájek (Chytil, Lafreniere), 57. Vesey (Goodrow, Fox).

Statistiky

Střely na bránu: 20 – 33 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Ville Husso (DET) – 25 zákroků, 8 OG, úspěšnost 75,8 %, odchytal 59:45

Igor Šesťorkin (NYR) – 18 zákroků, 2 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Filip Hronek (DET) – 0+0, -1 účast, 4 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 23:38

Dominik Kubalík (DET) – 0+0, -2 účast, 0 střel na bránu, TM 0, čas na ledě 13:16

Libor Hájek (NYR) – 1+0, +2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 16:21

Filip Chytil (NYR) – 0+2, +1 účast, 1 střela na bránu, TM 2, čas na ledě 15:24



Tři hvězdy utkání

1. Adam Fox (NYR) – 1+3

2. Barclay Goodrow (NYR) – 1+2

3. Mika Zibanejad (NYR) – 2+0

NEW YORK ISLANDERS - ARIZONA COYOTES

0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Vejmelka vynuloval Islanders

Hvězdou zápasu se stal jednoznačně Karel Vejmelka, kterému se podařilo udržet na ledě Islanders čisté konto. Arizona hraje v posledních zápasech velmi dobře a poměrně pravidelně boduje.

Branky a nahrávky

41. Boyd (Keller, Moser), 60. McBain (Keller, Hayton).

Statistiky

Střely na bránu: 24 – 28 | Přesilová hra: 0/3 – 1/3 | Trestné minuty: 11 – 11



Kdo se postavil do brankoviště?

Ilja Sorokin (NYI) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3 %, odchytal 58:53

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Česká a slovenská stopa

Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků, 0 OG, úspěšnost 100,0 %, odchytal 60:00



Tři hvězdy utkání

1. Karel Vejmelka (ARI) – 24 zákroků

2. Travis Boyd (ARI) - 1+0

3. Ilja Sorokin (NYI) – 27 zákroků

ST. LOUIS BLUES - SAN JOSE SHARKS

5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Blues se konečně radují

St. Louis po dlouhé době dokázalo poznat příchuť vítězství. Blues v domácím prostředí odehráli zápas proti San Jose velice zodpovědně a uspěli především díky týmovému výkonu. Nyní bude potřeba na tento zápas navázat i příště.

Branky a nahrávky

3. Krug (B. Schenn, Faulk), 27. Kyrou (Bučněvič, Thomas), 39. Saad (Leivo, Rosén), 49. Rosén (Thomas, Tarasenko), 60. Acciari (Bučněvič) – 17. Meier (Labanc, E. Karlsson), 34. Hertl (Labanc, Ferraro), 42. Couture (E. Karlsson).

Statistiky

Střely na bránu: 33 – 30 | Přesilová hra: 1/2 – 0/0 | Trestné minuty: 0 – 4



Kdo se postavil do brankoviště?

Jordan Binnington (STL) – 27 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,0 %, odchytal 60:00

Kaapo Kähkönen (SJS) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5 %, odchytal 58:11



Česká a slovenská stopa

Radim Šimek (SJS) – 0+0, 0 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 12:35

Tomáš Hertl (SJS) – 1+0, +1 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 17:55



Tři hvězdy utkání

1. Calle Rosén (STL) – 1+1

2. Robert Thomas (STL) – 0+2

3. Erik Karlsson (SJS) – 0+2

COLORADO AVALANCHE - NASHVILLE PREDATORS

5:3 (1:1, 4:1, 0:1)

Úspěšný návrat Avalanche

Colorado ve svém prvním zápase po návratu z Finska nemělo žádný problém dokráčet k vítězství. O osudu celého duelu rozhodla druhá třetina, ve které dali Avalanche hned čtyři góly.

Branky a nahrávky

8. Rantanen (MacKinnon, Lehkonen), 27. L. O'Connor (D. Toews, Compher), 28. L. O'Connor (Compher), 31. Rantanen (MacKinnon, MacDermid), 36. Rodrigues (Rantanen, Makar) – 4. Tolvanen (McDonagh, Glass), 40. R. Johansen (Granlund, F. Forsberg), 43. Josi (Fabbro, Trenin).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 35 | Přesilová hra: 2/3 – 1/2 | Trestné minuty: 4 – 6



Kdo se postavil do brankoviště?

Alexandar Georgijev (COL) – 32 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,4 %, odchytal 60:00

Kevin Lankinen (NSH) – 30 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7 %, odchytal 57:35



Česká a slovenská stopa

Martin Kaut (COL) – 0+0, -2 účast, 2 střely na bránu, TM 0, čas na ledě 13:58



Tři hvězdy utkání

1. Mikko Rantanen (COL) – 2+1

2. Logan O'Connor (COL) – 2+0

3. Nathan MacKinnon (COL) – 0+2

LOS ANGELES KINGS - CHICAGO BLACKHAWKS

2:1pp. (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Uzdravený Mrázek vychytal Chicagu bod

Hlavní postavy utkání? Brankáři. Jonathan Quick s Petrem Mrázkem ničili střelce a především díky nim se duel dostal do prodloužení, ve kterém se dokázal prosadit útočník Kevin Fiala.

Branky a nahrávky

22. Danault (Arvidsson, Moore), 65. Fiala (Danault, Roy) – 19. Raddysh (J. Toews, Domi).

Statistiky

Střely na bránu: 35 – 32 | Přesilová hra: 0/4 – 1/4 | Trestné minuty: 8 – 8



Kdo se postavil do brankoviště?

Jonathan Quick (LAK) – 31 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,9 %, odchytal 64:58

Petr Mrázek (CHI) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 64:58



Česká a slovenská stopa

Petr Mrázek (CHI) – 33 zákroků, 2 OG, úspěšnost 94,3 %, odchytal 64:58



Tři hvězdy utkání

1. Jonathan Quick (LAK) – 31 zákroků

2. Petr Mrázek (CHI) – 33 zákroků

3. Drew Doughty (LAK) – 0+0

