Eichel na cestě za Hart Trophy? Vegas spoléhá na jeho formu

Jack Eichel přišel do Las Vegas v roce 2021 s vysokými očekáváními, která naplnil, včetně pomoci Golden Knights k triumfu ve Stanley Cupu před dvěma lety. Teď se mu ale daří ještě lépe.

S 59 body ve 47 zápasech má Eichel nakročeno k vytvoření několika osobních rekordů a možná se i zařadí mezi kandidáty na Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Důležitější je, že přestože Vegas momentálně zažívají méně povedené období, Eichel pomohl týmu udržet se na vrcholu Pacifické divize, a to i přes ztráty klíčových hráčů jako Jonathan Marchessault, Chandler Stephenson a Alec Martinez.

„Když jsem přišel na tréninkový kemp, uvědomil si, že některé z hlasů, které tu byly roky, už nejsou,“ řekl trenér Bruce Cassidy. „Řekl si, že teď bude lídrem on.‘“

Eichel se stal elitním nahrávačem. Jeho 47 asistencí ho řadí na čtvrté místo v NHL, přičemž k překonání kariérního maxima mu chybí sedm asistencí. A to má před sebou ještě téměř polovinu sezony!

Jeho 12 gólů však není na cestě překonat loňských 31, což je jedna z mála oblastí, kde může zlepšit. S úspěšností střelby je pod svým standardem z posledních tří sezon, kdy se pohyboval ve dvojciferných hodnotách. Pokud se mu podaří zlepšit střeleckou formu, mohl by výrazně posílit své šance na Hart Trophy.

Eichel uvedl, že v létě na žádné konkrétní oblasti své hry nepracoval. „Jde o konzistenci a co největší oddanost mé rutině a procesu,“ řekl. „Každý den dělám to samé.“

Jeho přístup nezůstal bez povšimnutí. „Jeho příprava je nejlepší v celé lize,“ řekl útočník Ivan Barbašev. „Večer před zápasem přemýšlí o tom, co musí udělat. Je absolutně soustředěný.“

Cassidy přirovnal Eichelovo vedení k ikonám, které trénoval v Bostonu – Zdenu Chárovi a Patrice Bergeronovi. „Když jsou vaši nejlepší hráči ti nejpracovitější na tréninku a zároveň nejprofesionálnější, je to základ kultury organizace,“ řekl Cassidy. „Každý mladý hráč, který přijde, se na to podívá a řekne si: Tohle je způsob, jak se pracuje. Jestli tu chci zůstat, budu to dělat taky.“

