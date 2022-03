Eichelovo zranění? Je to pro nás obrovské znepokojení, povídá kouč Vegas

Početná marodka Zlatých rytířů má dalšího člena. Borce se smlouvou na 10 milionů dolarů. Ano, tušíte správně, je jím Jack Eichel. Elitní centr doplatil na smolnou situaci ze druhé třetiny pátečního duelu s floridskými Pantery. Eichela trefil do ruky od modré čáry vypálený kotouč, prudkou ránu vyslal MacKenzie Weegar. Američanova grimasa byla všeříkající, s tváří zkřivenou bolestí se odporoučel do kabiny. Na led už se nevrátil a nejspíš se nějaký čas nevrátí.

Co se Eichelovi stalo?



Opakované záběry těžko přinesou přesnou odpověď, ale určitou nápovědou jsou.



Zdá se, že puk trefil hvězdného forvarda do prstů a přicvakl je k jeho hokejce. V takovém případě by černý kus gumy působil jako kladivo, hokejka jako kovadlina a Eichelovi by hrozily tříštivé zlomeniny článků na jednotlivých prstech.



Samozřejmě, Eichel mohl mít štěstí v neštěstí a Weegarova střela mu nemusela zlomit prsty. Možná ji zásadně ztlumilo polstrování rukavice. Třeba byl zasažen kousek výše, do zápěstí či předloktí. Jde čistě o závěry vyvozené ze sledování dostupných videí.



Vegaský klub příliš mnoho informací do éteru nevypustil, jen kouč Peter DeBoer prohodil, že Eichelovo zranění je pro Golden Knights obrovským znepokojením.

The injuries keep piling up on the Vegas Golden Knights. This time it's Jack Eichel. No word yet on the severity of this. pic.twitter.com/8czNLqBEje — Right Wing, Shoots Left ???????????? ???????????? (@HILITINGHOCKEY) March 18, 2022



Eichel s největší pravděpodobností v noci na neděli nenastoupí. Po prvotních vyšetřeních následovala další, která měla určit rozsah jeho zdravotních trablů, případně přispět ke kvalifikovanému odhadu časové náročnosti léčby.



Pokud by měl výtečný střelec a minimálně stejně dobrý tvůrce hry zůstat delší dobu mimo hru, byla by to pro Vegas zásadní nepříjemnost. Vždyť už takhle je ofenzíva Zlatých rytířů oslabena o Marka Stonea, Maxe Paciorettyho či Reillyho Smitha.



Všechno důležití plejeři, žádní nosiči vody či věční farmáři, co si užívají svých pár minut slávy. Z mašiny na vítězství se bez nich – a dalších marodů – stal zrezivělý stroj, co bude mít značné potíže dojet do play-off.



Pro Eichela je bolestivé zranění pochopitelně frustrující. Vždyť za poslední roky toho příliš neodehrál a mezi mantinely NHL se vrátil teprve nedávno. Za 15 mačů stihl 10 bodů, ukázal pár záblesků geniality.



Fanoušci nicméně neztrácejí naději, že Eichel utrpěl zranění, co ho připraví jen o pár duelů.

