Eichelův nástupce? Buffalu roste kapitán z vysmátého Kanaďana, co sundal Matthewse

Když se před časem Malcolm Subban chopil mikrofonu a zvučným hlasem vystřihl americkou hymnu, řehnil se Dylan Cozens na střídačce od ucha k uchu. „Bylo to úchvatné. Malcolm je jeden z nejlepších a nejzábavnějších lidí, co znám,“ vysekl pak kurážnému brankáři poklonu. Je to drobná epizodka, která ovšem dobře ilustruje Cozensův vztah ke spoluhráčům. Je to týmový plejer par excellence. A to je jeden z důvodů, proč se o něm mluví jako o novém kapitánovi Šavlí.

Proč je vysoce pravděpodobné, že dříve či později našijí céčko, které zůstává nevyužité od odchodu Jacka Eichela, na dres právě Cozensovi?

Můžete si sečíst vícero faktorů, nebo by mohla stačit i SMS, kterou Don Granato, kouč Šavlí, poslal Cozensovi, když se zajímal o Buffalem draftované naděje.

„Tyhle kluky budeš učit, staneš se jejich mentorem,“ přišlo mu.

Možná vás napadne, že Cozens, kterému náramně vyšlo nedávné mistrovství světa (válel v první lajně a zásadně pomohl ke stříbrným medailím), je na roli kapitána v jednadvaceti letech příliš velkým zelenáčem.

Jenže v dějinách NHL najdete mnoho případů, kdy mančafty dostaly takhle či ještě mladšího lídra: Stačí si vzpomenout na Stevea Yzermana, Sidneyho Crosbyho nebo se slzou na víčku Dalea Hawerchuka.

A pak je tu ještě jeden, křiklavý a velmi aktuální příklad. Před deseti lety jmenovalo Colorado kapitánem tehdy ještě teenagera Gabriela Landeskoga a letos právě všestranný Švéd zvedl jako první nad hlavu Stanley Cup.

Cozens se mu herně podobá. Nechybí mu hokejový fortel, umí být důrazný (klidně sestřelí i hvězdu soupeře, o čemž se pod širým nebem přesvědčil Auston Matthews), dokáže se zastat spoluhráčů (i hit na Matthewse byl reakcí na faul na Rasmuse Dahlina), je nesobecký.

Když už je řeč na Heritage Classic, Cozens v závěru odmítl odejít do kabiny, raději vkleče od mantinelu sledoval, jak si vedou jeho parťáci.

To jsou ty pravé vůdčí kvality. Ostatně Cozens šéfoval v kabině už v juniorské WHL. Dostane tuto roli v Buffalu? Vsaďte na to klidně své úspory. Otázkou je spíš to, kdy se tak stane.

Share on Google+