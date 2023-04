Ekholm, Skinner a fantastický březen. Je z Edmontonu reálný uchazeč o Stanley Cup?

Loni dotáhl Connor McDavid Edmonton až do finále konference. V danou dobu to bylo maximum, čeho byl nevyrovnaný celek schopný dosáhnout. Letos to vypadalo dlouho všelijak, jenomže koncem základní části se Oilers rozjeli.

V západní konferenci jim momentálně patří už druhá příčka, byť postavení s ohledem na vyrovnanost téhle části ligy není nutné přeceňovat. Bombarďáci letošní sezóny jsou spíš z východu. Leckterý komentátor dokonce ještě nedávno viděl jako jasné, že z východní části ligy vzejde i celkový vítěz. Bude to tak doopravdy?

„V tuto chvíli je obtížné nevidět Edmonton jako favorita Stanley Cupu,“ píše Globe and Mail.

Úterní výhra 3:1 nad Los Angeles byla pátou v řadě, desátou z posledních jedenácti klání. V březnu vyhráli Oilers dvanáct z patnácti duelů, dohromady 25 bodů. První dvě hvězdy měsíce března byly Connor McDavid a Leon Draisaitl. Nováčkem měsíce se stal Stuart Skinner.

Je možné, že najednou nic nechybí?

Tým jako by měl najednou všechno. Má excelentní útočnou dvojici. McDavid s Draisaitlem jsou prvním duem od Lemieuxe s Jágrem, kteří dali za jeden tým přes 50 branek za sezónu. Pokud Nugent-Hopkins dosáhne na sto bodů, budou všichni prvním stobodovým triem od ... ano, opět od Pittsburghu 1995-96 (Lemieux, Jágr, Francis).

Edmonton má smrtící přesilovku. Útok už nestojí a nepadá se dvěma hráči, hodně mu přispívají také Nugent-Hopkins a Zach Hyman. Pozici brankářské jedničky si zřejmě definitivně urval Stuart Skinner. Je to trochu paradox, v létě podepsaná posila Jack Campbell se prostě nechytil. „Moje hra není na úrovni, na jaké by měla být,“ přiznal nedávno.

Podstatné je, že vnitřní frustraci nedává navenek znát. Naopak. „Je to ohromný chlap. Celý rok je typem člověka, kterému chcete být na blízku, ať se mu daří nebo ne,“ řekl o Campbellovi Draisaitl.

Brankoviště nakonec zachraňuje vlastní „odchov“. Skinner byl draftován Oilers před šesti lety ve třetím kole, v ECHL a AHL trpělivě bojoval o šanci. V březnu vychytal ve dvanácti utkáních deset výher. To je víc, než zaznamenal kterýkoli brankář v historii Oilers! Dokonce ani Grant Fuhr v době totální dominance Edmontonu nevychytal víc než devět triumfů za měsíc.

Vzpruha do obrany

Tím možná vůbec nejdůležitějším se ukazuje zisk Mattiase Ekholma. Do mužstva přišel v době uzávěrky přestupů z Nashvillu. Liknavého, stárnoucího manažera najednou noviny chválí. „Ken Holland udělal z Oilers uchazeče o Stanley Cup!“ píše třeba Edmonton Journal.

Jako hlavní zásluha je mu přisuzován právě zisk Ekholma. Kontroverzní výměna za Tysona Barrieho a dvě draftové volby se s odstupem času ukazuje pro Olejáře jako velká výhra. Od Ekholmova příchodu nastartovalo mužstvo vítěznou šňůru.

Pozvedl i spoluhráče. Evan Bouchard vedle něj rozkvetl. Od uzávěrky přestupů nasbíral 15 bodů (3+12) a patří k nejproduktivnějším bekům v NHL. „Je jasné, že Ekholm měl obrovský vliv na celý tým a všichni se budou snažit o úspěch také v play off,“ píše Oilersdaily.

Máme tu nečekaného favorita? Rovněž bookmakeři Edmontonu věří. Mužstvo šlape jako dobře namazaný stroj a do play off půjde ve formě. Slabší soupeře drtí, zvládá ovšem i ty silnější. Noční výhra nad Los Angeles přišla po těžkém, vyrovnaném průběhu. Všechno to najednou vypadá velmi nadějně.

Skutečné kvality obrozeného mužstva už brzo odhalí play off.

