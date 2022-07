Eliášovi se splní přání. Palát jde do Devils!

Jedna z největších záhad trhu s volnými hráči je rozluštěna. Ondřej Palát, který se po obřích podpisech v Tampě Bay nevešel pod platový strop, se v noci dočkal nového angažmá. Od nové sezony bude hráčem New Jersey Devils.

Ti museli jednat hodně rychle. Největší rybu, na kterou spoléhali, jim vyfoukl Columbus. Ten s Gaudreauem podepsal velkou smlouvu na sedm let a necelých deset milionů dolarů.

Když tedy přemýšleli, jak místo něj vylepšit svou ofenzivu, došli k závěru, že to bude Palát. Dost možná v tom měl prsty i Patrik Eliáš, jedna z legend klubu.

„Po sezoně mu končí smlouva, budu hodně doufat, že dostane nabídku z Jersey. Strašně bych si přál, abychom takového hráče měli. Na čtyři, pět let,“ řekl v červnu někdejší elitní hokejista deníku Sport.

Jako lusknutím prstu se mu přání splnilo. Jednatřicetiletý borec do New Jersey opravdu zamíří, smlouvu podepsal na pět let a dohromady třicet milionů dolarů. Tedy šest milionů dolarů ročně.

Palát nebyl jediný Čech, který v noci podepsal. Po opuštění Toronta se na trhu dlouho neohřál ani Ondřej Kaše, ten dostane příležitost v Carolině. Parametry smlouvy jsou pak následující: jeden rok, 1,5 milionů dolarů.

