Elita roku: McDavid nade všemi, nejúspěšnějším týmem Carolina

Záře ohňostrojů a rychlé špunty daly kalendářnímu roku 2021 své sbohem. I když NHL zápasový veletoč nezastavuje, Nový rok představuje ideální příležitost k poslednímu pohledu do zpětného zrcátka a statistickému vyhodnocení uplynulého období, které pro nejzvučnější ligu planety znamenalo jednu zkrácenou sezonu a rozehrání té současné, snad už kompletní.

Nejproduktivnější hráč: Connor McDavid (157 bodů)

Žádné velké překvapení, raketa z Edmontonu byla zase pro všechny ostatní hráče naprosto nedostižná.

V sezoně, která měla jen 56 utkání, dosáhla největší hvězda současnosti na 105 bodových zápisů. V neskutečné fazoně rozehrál McDavid také ročník 2021-22. Žádné výmluvy na přesun z „ofenzivní“ Severní divize do náročnějšího prostředí, čtyřiadvacetiletý Kanaďan dosáhl během 31 startů na 19 tref a 33 asistencí.

Mimochodem, i v bilanci gólových nahrávek patřilo tomuto útočníkovi první místo. Svým kolegům nachystal hned 105 branek.

Jaká to škoda, že v Edmontonu stále nedokázali postavit tým, který by z McDavida udělal neoddiskutovatelného účastníka play off. Vidět jeho zápal a ofenzivní potenciál v bojích o Stanley Cup by bylo pro všechny hokejové fanoušky fenomenálním zážitkem.

Nejúdernější střelec: Auston Matthews (61 gólů)





Svou vizáží poněkud výstřední Američan odehrál v právě skončeném kalendářním roce 79 zápasů základní části a napočítal v nich 61 branek. Pokud hledáte odpověď na to, proč Toronto zažilo za celý rok jen dva bezgólové večery, začněte právě u jména Matthews.

Osmnáct tref zaznamenal čtyřiadvacetiletý bombardér v přesilové hře a hned šestnáctkrát rozhodl svým zásahem o vítězství. V této statistice navíc vládl celé soutěži.

Co by bylo Toronto bez Matthewsových vítězných tref? Vždyť 32 bodů, které svými zásahy přisoudil na stranu Maple Leafs, znamenají obrovský benefit.

Jenže i tady platí tak trochu McDavidův osud. Auston Matthews nikdy nebyl za branami prvního kola, jeho individuální výkony torontský komplex zatím nevyléčily.

Zlý muž NHL: Tom Wilson (150 trestných minut)

Není tajemstvím, že Tom Wilson se v životě nebude ucházet o trofej nejsympatičtějšího chlapíka soutěže. S fauly to někdy přehání, chodí za hranu všech psaných i nepsaných zákonů. Ale jeho výtržnictví dokáže často soupeře naprosto rozhodit.

Navíc to není jen rváč a provokatér, v uplynulém roce zvládl i solidních 57 bodů. Než liga odvolala účast svých hráčů na olympiádě, nahlas se mluvilo o tom, že by Wilson mohl v nabitém kanadském výběru dostat šanci. A to není málo.

Asi „nejlepší“ demonstraci svého rázného přístupu předvedl tento raubíř na počátku března proti Bostonu. Drsným faulem sešrotoval obránce Brandona Carla, pak se pustil během jediného duelu hned do dvou pěstních soubojů.

Není to bitkař ze staré školy. V lize ho stále v první řadě drží jeho útočné schopnosti. Ale to neznamená, že by se bál ostrých zákroků. Nikdo kromě něj v roce 2021 nepřeklenul hranici 150 trestných minut.

Nejvytíženější gólman: Connor Hellebuyck (1906 zásahů)

Nikdo z nás si zřejmě nedovede představit, jak fyzicky náročné je předvést takové množství zákroků. Čísla Connora Hellebuycka jsou na jednu stranu obdivuhodná, ale zároveň vzbuzují otázku, proč nebylo vedení Winnipegu dávno schopné najít své jedničce vhodného parťáka.

Enormní vytíženost Hellebuycka je jedním z hlavních důvodů, proč se Jets nedokáží v play off zapsat mezi vážné uchazeče o Stanley Cup.

V průběhu roku se Hellebuyck postavil mezi tři tyče v průměru každý pátý den. Vezmeme-li navíc v potaz, že NHL se zhruba čtvrt roku nehrála, dostáváme se k ještě strašidelnější permanenci.

Přiblížit se k metě 2000 zásahů pak není tolik složité. Parádní výkon současně slouží jako varovný signál.

Nejčastěji bodující tým: Carolina Hurricanes (72,7% úspěšnost)

Změny, které Hurricanes v létě ve svém kádru provedli, volaly po skepticismu. Tým neudržel Dougieho Hamiltona, rozprodal kompletní brankářskou trojici, přivedl nové tváře, které nedávaly jasnou záruku úspěchu.

Ale Don Waddell se ukázal býti dobrým stratégem. Carolina na Nový rok drží třetí místo soutěže, se kterým se loučila i po poslední dohrané základní části.

Nyní už nikdo nepochybuje, že by Canes mohli významněji promluvit do nadcházejících bojů o Stanleyův pohár. Bodová úspěšnost 72,7 % byla lepší, než na jakou dosáhli obhájci titulu z Tampy nebo hvězdná parta kolem Alexe Ovečkina.

Pro play off to nemusí vůbec nic znamenat, přesto je takový výsledek ukazatelem, že v Carolině dělají svou práci kvalitně.

