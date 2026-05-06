Elitní kombo? S Matthewsem bychom si mohli rozumět, těší se McKenna

27. června 15:45David Zlomek
Týdny spekulací skončily v pátek večer v KeyBank Center, když si Toronto Maple Leafs teprve potřetí v historii organizace vybírali jako první v draftu NHL. Jejich volbou se stal osmnáctiletý Gavin McKenna, mimořádně nadané křídlo, které je díky své kreativitě a inteligenci přirovnáván třeba k Patricku Kaneovi.
„Tohle je splněný sen, obejmout rodinu, vyjít na pódium a vidět vše kolem. Tohle jsem si jako malý kluk ani nepředstavoval, je to mnohem lepší,“ reagoval novopečený hráč Maple Leafs, jenž se následně na obrazovce dočkal osobního přivítání od kapitána Toronta Austona Matthewse: „Vím, jak vzrušující to pro tebe a tvou rodinu je. Jsem stejně nadšený, že se připojíš k Maple Leafs, a nemůžu se dočkat, až začneme.“
McKenna, který v prosinci oslaví 19. narozeniny, se zařadil po bok Austona Matthewse (2016) a Wendela Clarka (1985) jako teprve třetí celková jednička draftu v dresu Leafs. „Gavin je výjimečný mladý muž s obrovským talentem a charakterem. Během celého procesu jsme měli možnost poznat jeho i jeho rodinu a každé setkání posílilo naši víru v něj jako v hráče i jako člověka. Jsme nadšeni, že ho můžeme přivítat v Torontu,“ radoval se generální manažer Leafs John Chayka.
Jako první známý hráč domorodého původu (pochází z Yukonu) draftovaný z prvního místa za téměř 50 let si McKenna uvědomuje i svou společenskou roli. „Ukáže to domorodé mládeži, že všechno je možné. Chci, aby tyto děti věřily samy v sebe, a chci pro ně být dobrým vzorem,“ dodal s tím, že se tlaku v Torontu nebojí. „Tlak je privilegium. Když jdete k takové fanouškovské základně a daří se vám, je to to nejlepší místo. Jsem si jistý sám sebou.“
Očekává se, že McKenna dostane v zářijovém přípravném kempu pod novým trenérem Jimem Hillerem šanci ukázat se po boku Matthewse. „On je v první lajně. Budu se muset prokázat, abych mohl s takovým hráčem nastupovat, ale to je můj cíl. Já jsem tvůrce hry, on je střelec, myslím, že bychom se mohli docela dobře doplňovat,“ zhodnotil McKenna.