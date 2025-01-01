Emmitt Finnie na cestě napodobit legendárního Henrika Zetterberga

9. října 15:11Jakub Ťoupek
Říká Vám něco jméno Emmitt Finnie? V roce 2023 byl draftován až jako 201. v pořadí, 4 sezóny strávil ve WHL, a nyní udělal v tréninkovém kempu Detroitu velký poprask. Hráčů ze 7. kola v NHL moc nenajdeme, mezi aktivními jsou nejvýznamnějšími postavami Ondřej Palát nebo Mackenzie Weegar.
Být zvolen v posledním kole ale mladého Kanaďana nezastavilo a bývalý kapitán Kamloops Blazers si během tréninkového kempu Red Wings vybojoval místo v sestavě hlavního týmu. A nejen tak ledajaké místo. Finnie trénuje poslední dny před ostrým startem v elitní formaci s Larkinem a Raymondem.
Finnie ale není jediným nováčkem v sestavě Detroitu, kromě něj se do prvního utkání podívají i Axel Sandin-Pellikka a Michael Brandsegg-Nygård. Naskočit by mohl i Nate Danielson, jenže toho trápí zranění a do prvních utkání určitě nezasáhne.
„Jsem se všemi třemi mladými opravdu spokojený. Všichni se prali od prvního dne. Všichni se zlepšili. Jejich sebevědomí se zvýšilo. Tým je přijal v dobrém a věří, že mohou být velice prospěšní,“ řekl k mladíkům hlavní trenér McLellan.
Finnie vstoupil do přípravy správnou nohou a během předsezónních utkání získal 3 body za 2 branky a 1 nahrávku. Trenéra ale zaujal především předvedenou hrou. „Tempo hry, detaily, které ve své hře má, odvaha, s jakou dostává puky k bráně, houževnatost, se kterou hraje. Tím Emmitt vynikal. Jel naplno,“ dodal McLellan.
K Finniemu se ale váže další zajímavý příběh. Posledním debutantem ze sedmého kola draftu byl v dresu Red Wings jistý Henrik Zetterberg. Pokud si myslíte, že jej znáte, nejspíš to tak bude.
Švédská legenda odehrála první utkání za Detroit 10. října 2002 a tím začala jedna velká úspěšná kariéra. Člen slavného Triple Gold Clubu odehrál v Motor City 18 sezón. I s play-off si tak na sebe červený dres nasadil ve 1219 případech, týmu přispěl 1080 body a dotáhl jej v roce 2008 k prozatím poslednímu Stanley Cupu, i s Conn Smythe trofejí za nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů.
Po 23 letech tak opět nastoupí za Detroit hráč draftovaný v 7. kole. Jsou to ale velké boty, do kterých se musí Emmitt Finnie nazout, aby se nějakým způsobem dorovnával švédskému vítězi mistrovství světa a olympijských her. Celou kariéru však má ve 20 letech před sebou a brzo hodnotit jeho přísun.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.