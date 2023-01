Emotivní loučení. Boudreaua nahradil Tocchet

Divoká sezona Vancouveru napsala další kapitolu. Po dnech spekulací se vedení týmu odhodlalo vyhodit trenéra Bruce Boudreaua. Canucks měli náhradu za oblíbence fanoušků nachystanou okamžitě, s týmem podepsal Rick Tocchet.

Když Boudreau tým přebíral, nacházel se na dně. I přes to, že ho zkušený trenér pozvedl a okamžitě se stal miláčkem fanoušků, ho svému nástupci přenechává také v pořádně pošramoceném stavu.

Canucks prohráli deset z posledních dvanácti utkání, v lize mají druhou nejhorší obranu a vůbec nejhorší oslabení. Problém však není jen ve statistikách, ale i v rozpoložení celé organizace. Na první pohled tam nic nefunguje, rozhodnutí vedení vypadají zmatečně.

Ostatně, vidět to bylo i na Boudreauově situaci.

„V listopadu bylo něco řečeno. Myslel jsem si, že je konec. A nebyl. Kluci se bili, jsem na ně moc hrdý. Každý chtěl vyhrávat. A když to nešlo, na tréninku odvedli vždy stoprocentní práci. Vždy se ke mně chovali nejlépe, jak si dovedu představit. Rick dostává do rukou výbornou partu,“ řekl po posledním utkání proti Edmontonu.

Rozlučka byla pořádně emotivní. Fanoušci o svého oblíbence nechtěli přijít, skandovali jeho jméno. Boudreau byl očividně dojatý.

Jeho éra je ale pryč. Vancouver měl připravenou náhradu, kterou oznámil téměř okamžitě. Tým přebírá zmiňovaný Rick Tocchet. Ten v této sezoně působil jako televizní expert, nicméně má za sebou parádní hráčskou kariéru a jako hlavní trenér vedl Arizonu.

Nyní ho čeká velmi těžká práce.

„Prvním krokem bude vybudování vztahů. Já osobně to považuji za velmi důležité. Mluvil jsem o tom s vedením organizace. V kabině musí panovat důvěrné prostředí. Když to řeknu hloupě, tak je prostě někdy potřeba stát u automatu na kávu a prohodit s hráči pár slov,“ říkal Tocchet na první tiskové konferenci.

Na velké seznamování ale nebude čas. Tým povede poprvé už v úterý, kdy do Vancouveru přijede Chicago.

„Je to klišé, ale musíme jít krůček po krůčku. Každý den pracovat na zlepšení. Rychle a vše najednou to nepůjde. Bude to chtít čas, trochu se zastavit a říct si, co a jak. První ty kluky také musím vidět, pak na tom začneme stavět,“ dodal.

