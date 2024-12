Energie chystá druhý ročník ESHA! Zatrénuj si s Kulichem, Černochem a dalšími hvězdami

Chceš opět zažít výjimečnou hokejovou zkušenost? Poznat nejnovější poznatky světového hokeje? Potkat se se současnými i budoucími špičkovými hráči? Tak se přihlas na druhý ročník letního kempu karlovarské Energie pod názvem Energie Summer Hockey Academy!

Všechny informace najdeš na webu eshacademy.eu, přihlášku můžeš vyplnit rovnou tady!

Po úspěšném prvním ročníku se totiž Energie Summer Hockey Academy (ESHA) opět vrací do Karlových Varů. Mladí hokejisté se mohou těšit na jedinečnou příležitost zlepšit své dovednosti pod vedením profesionálních hráčů a trenérů. Druhý ročník, který proběhne během letních prázdnin roku 2025, slibuje nejen intenzivní tréninky, ale také spoustu zážitků a nezapomenutelnou atmosféru.

Úvodního ročníku ESHA se zúčastnili i mistr světa Ondřej Beránek a útočník Buffala Jiří Kulich

„První ročník nám ukázal, že tento projekt má velký potenciál. Děti odcházely nadšené, zlepšily se ve spoustě dovedností a my jsme cítili, že na to musíme navázat,“ řekl ředitel akademie Jiří Ryžuk.¨

Jak vypadal úvodní ročník?

Novinky druhého ročníku

Letos se účastníci mohou těšit na rozšířený program s ještě větším důrazem na individuální přístup. V trénincích a při besedách se účastnici opět setkají s hvězdami A-týmu HC Energie Karlovy Vary, mezi které patří Jiří Černoch, Vít Jiskra, nebo brankář Dominik Frodl. Jedním z taháků ale bude také účast útočníka Buffala Sabres, Jiřího Kulicha!

„Chceme navázat na letošní úspěch. Plánujeme pokračovat v tom, co se osvědčilo, a zároveň zavést nové prvky, které posunou akademii zase o úroveň výš,“ prozradil Ryžuk. „Zaměříme se nejen na rozvoj hokejových dovedností, ale také na mentální stránku výkonu, týmovou práci a na moderní trendy v kondiční přípravě.“

V dovednostní části tréninků se účastníci seznámí s novinkami v tréninku bruslení, práce s pukem a střelby. Chybět nebudou ani relaxační aktivity a regenerace. „Nejde jen o to, aby děti měly skvělý sportovní zážitek, ale chceme, aby se také naučily odpočívat a správně pečovat o své tělo,“ dodal Ryžuk.

Pro koho je kemp určen?

Pro všechny hokejisty a hokejistky ve věku od 7 do 15 let, kteří mají za sebou minimálně dvouletý trénink na ledě. Více informací pak najdete přímo na webu akademie eshacademy.eu.

Přihlášky a termíny

Registrace do druhého ročníku je již otevřená a kapacita kempu je omezená. Zájemci by proto neměli váhat s přihláškou. ESHA je určena pro hráče a hráčky ve věku od 7 do 15 let, kteří chtějí pracovat na svých dovednostech a získat cenné rady od profesionálů.

Energie Summer Hockey Academy se v roce 2025 uskuteční ve dvou týdenních turnusech.

1. týden (20.7. 2025 – 26.7. 2025)

2. týden (27.7. 2025 – 2.8.2025)

PŘIHLÁŠKA NA ENERGIE SUMMER HOCKEY ACADEMY

Pokud nechcete propásnout šanci být součástí tohoto unikátního hokejového léta, přihlaste se co nejdříve! Veškeré informace o termínech a přihláškách najdete na oficiálních stránkách HC Energie Karlovy Vary a také na webu akademie www.eshacademy.eu.

Přidejte se k nám a zažijte léto plné hokeje!

Na účastníky akademie čeká dril...

...ale i soutěže.





Těšit se mohou i na debaty se zajímavými hokejovými hosty.

