Energie pořádá letní hokejovou akademii. Chceme dát hráčům kvalitní kemp, říká Ryžuk

Energie v červenci letošního roku spouští historicky první letní kempy. Za účasti reprezentačních hráčů i hokejistů, kteří si zahráli i v NHL. O projektu jsme pohovořili s Jiřím Ryžukem, hlavním trenérem mládeže a ředitelem HC Energie pro sportovní rozvoj.

Kdy a kde přesně se ESHA uskuteční? A pro jaké věkové kategorie je určena?

Během letních prázdnin 2024 nabízíme následující dva termíny: 21.7.-27.7. a 28.7.-3.8. Vždy od neděle do soboty. Jedná se o denní kemp bez společného přenocování. Vše se bude odehrávat v areálu KV Areny. Konkrétně na ledových plochách velké i malé haly, v hale míčových sportů, v ostatních tělocvičnách, v bazénovém centru a v dalších vnitřních i venkovních prostorách uvnitř či kolem KV Areny. Zúčastnit se mohou hráči a hráčky kategorií od U9 až po U15, kteří mají zvládnuté základní hokejové dovednosti, mají za sebou již minimálně dva roky pravidelného tréninku v klubu, jsou soutěživí a mají chuť se učit novému. Rozděleni budou dle věku, a případně i dle výkonnosti, do několika skupin. Každá skupina pak bude rozdělena do čtyř týmů, které budou mezi sebou celý týden soutěžit.

Čím se chce ESHA odlišit od jiných akcí tohoto typu?

Svojí filozofií a svými hlavními cíli. Především chceme všem účastníkům nabídnout zcela výjimečnou zkušenost s našim krásným sportem. Určitě nepůjde pouze o běžné předsezónní soustředění s vícefázovým tréninkem. Program bude postaven tak, aby byl efektivní výukou i velmi atraktivní zároveň. V rámci tréninků a různých turnajů či soutěží na ledě i na suchu budou mít děti příležitost významně posílit svoji vnitřní motivaci. Hokejovou i obecně sportovní. Ta je pro dlouhodobý rozvoj naprosto klíčová. A také pochopit obrovský význam týmové spolupráce v našem sportu i v životě. Na to bude zaměřena celá řada teambuildingových aktivit. Ale samozřejmě se budou účastníci během celého týdne také zdokonalovat ve svých hokejových dovednostech a budou absolvovat kondičně-kompenzační i regenerační program.

Na co bude zaměřen dovednostní trénink v ESHA?

Kromě rozvoje všech základních hokejových dovedností představíme účastníkům i náš klubový program tzv. nadstavbových dovedností. Včetně videoanalýzy prováděných cvičení přímo v tréninku. Nadstavbovým dovednostem, které soustavně inovujeme, se hráči našeho klubu učí od kategorie U11 až po A-tým.

A jaké budou ty nejatraktivnější části programu?

Určitě to budou turnaje týmů. Kromě dvou hokejových turnajů je pro účastníky připraven i celotýdenní multisportovní turnaj ve florbalu, basketbalu a v sálovém fotbalu. Zážitkem a inspirací pak zcela jistě budou společné tréninky a besedy se současnými i budoucími hvězdami Energie. Účast na ESHA přislíbila celá řada členů našeho A-týmu i těch hráčů klubu, kteří v současné době působí v zámoří. A pro někoho může být atraktivní i to, že části výuky povedou trenéři i v Anglickém jazyce.

Kteří trenéři budou do projektu zapojeni?

Základ trenérského týmu ESHA budou tvořit smluvní trenéři HC Energie. Včetně specialistů pro trénink brankářů, dovedností a kondice. Další část trenérů pak bude z jiných, i zahraničních klubů. I pro trenéry půjde o velice zajímavou výměnu zkušeností.

Jak bude v ESHA postaráno o brankáře?

V rámci integrovaného ESHA-goalie-campu budou brankáři svoji speciální část programu absolvovat odděleně od ostatních hráčů. Další část programu pak budou absolvovat jako součást svého týmu.

Co dívky a ESHA?

Děvčata jsou vítána a zařadíme je tak, jak je to v běžné klubech. Tedy do skupin a týmů spolu s chlapci, dle věku a případně i dle výkonnosti. Unikátním experimentem bude v prvním termínu výběrová dívčí česko-kanadská skupina, složená z děvčat ročníků narození 2009 a 2010. Výběr hokejistek z ČR bude probíhat ve spolupráci se svazovými trenéry ženského hokeje.

Počítá klub s pokračováním tohoto projektu i v dalších letech?

Plán je takový, že si po letošním prvním ročníku vše vyhodnotíme a rozhodneme o případném pokračování. Osobně očekávám, že se jedná o projekt dlouhodobý.

Jak se mohou zájemci o ESHA přihlašovat a kde najdou další informace?

Online přihláška i všechny důležité informace k ESHA jsou nalezení na internetu pod adresou: www.eshacademy.eu.

