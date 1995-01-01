Éra bez Yzermana? Detroit hledá moderního vizionáře

31. července 8:45David Zlomek
Dva týdny od chvíle, kdy Detroit Red Wings oznámili rošádu ve svém vedení, je kolem hledání nového generálního manažera zatím poměrně ticho. Steve Yzerman opustil křeslo generálního manažera a přesunul se do role poradce majitele Chrisa Ilitche. Red Wings tak pořád stojí před obřím rozhodnutím.
Do startu tréninkového kempu zbývá pouhých sedm týdnů. Vedení Detroitu ale dle portálu The Athletic nehodlá celý proces uspěchat na úkor kvality. Klub se navíc nachází v jedinečné pozici, protože je jediným týmem v lize, který nového generálního manažera aktuálně shání, a nemusí se tak obávat konkurenčního boje o vytipované kandidáty.
Red Wings chtějí rozhodit sítě doširoka a hledají kandidáta, který do klubové kanceláře přinese inovativní a moderní přístup. Inspirací pro majitele Chrise Ilitche může být jeho druhý sportovní klub, baseballoví Detroit Tigers. Ti v roce 2022 angažovali Scotta Harrise a výrazně investovali do analytiky, biomechaniky či rozvoje hráčů. Nový šéf hokejových operací v Detroitu tak bude muset dokázat propojit skauting, rozvoj hráčů i datové analýzy do jednoho fungujícího celku.
Mezi možnými kandidáty z analytického prostředí se nabízí jména jako Sam Ventura z Buffala či Tyler Dellow z Caroliny. Jinou cestou může být angažování bývalého agenta, což reprezentuje například asistent generálního manažera Floridy Brett Peterson. Ve hře zůstávají i interní jména jako asistent GM Shawn Horcoff.
Ačkoliv Yzerman působí jako poradce, o budoucích hokejových otázkách už rozhodovat nebude a nový manažer dostane plnou autonomii. Vedení klubu navíc zůstává otevřené ohledně struktury nového vedení, může jít o samotného generálního manažera, nebo o kombinaci prezidenta a generálního manažera.
Čas ale tlačí, protože na nového šéfa čeká hned několik pálivých úkolů. Tím nejexponovanějším je situace kolem kapitána Dylana Larkina a jeho dosud nevyřešené žádosti o trejd. Vedle toho potřebuje novou smlouvu obránce prvního páru Simon Edvinsson a řešení vyžaduje i situace nejlepšího střelce týmu Alexe DeBrincata, který je sice pod smlouvou na příští ročník, ale už nyní má nárok na prodloužení kontraktu.