Erik Karlsson: Nejlépe placený, ale také největší zklamání

Obránce Pittsburgh Penguins Erik Karlsson, který vstoupil do své druhé sezony s týmem, je zatím velkým zklamáním, i přes slušné statistiky. Po minulé sezoně, kdy si v 82 zápasech připsal 45 asistencí a 56 bodů, má Karlsson v letošních 16 duelech 10 bodů. Na většinu obránců by to byly skvělé výsledky, ale vzhledem k tomu, jak vysokou smlouvu má, se v Pittsburghu očekávalo víc.

Jedním z hlavních důvodů, proč je Karlssonovo působení kritizováno, je jeho vysoký plat. Od svého příchodu ze San Jose v létě 2023 nese Pittsburgh zátěž 10 milionů dolarů na Karlssonově smlouvě, přičemž 1,5 milionu si ponechalo San Jose.

Karlssonův plat jej řadí mezi nejlépe placené hráče NHL, kde se očekává, že hvězdy tohoto kalibru budou produkovat průměrně alespoň bod na zápas. Takové tempo však Karlsson nezvládá, a navíc se od něj očekává, že jako nejlepší obránce bude na ledě přinášet úroveň výkonů, kterou prokazují hráči jako Cale Makar z Colorada.

Situace by byla jiná, kdyby Karlsson bral polovinu svého současného platu. Obránce s příjmem 5,5 milionu dolarů by byl považován za dobře hrajícího, ale jako nejlépe placený obránce na světě musí Karlsson předvádět víc, než co momentálně předvádí.

Navíc Karlsson sdílí odpovědnost za chabou obranu Penguins. Pittsburgh má aktuálně třetí nejhorší defenzivu v lize, s průměrem 3,69 obdržených gólů na zápas, a Karlsson, jako druhý nejvytíženější hráč Penguins s průměrným časem 22:22 na zápas, k tomu přispívá.

S útočně laděným veteránem Krisem Letangem v sestavě neměli Penguins zásadní důvod přidat dalšího hráče jako Karlsson. Přesto se generální manažer Kyle Dubas rozhodl využít velkou část platového stropu, aby Karlssona získal. Je ale otázkou, jestli by tyto peníze nebyly lépe využity jinde. Mohli třeba přivést zkušeného brankáře, který by kryl záda Tristanovi Jarrymu, nebo jednoho či dva kvalitní obránce za 5-6 milionů dolarů. Případně by mohli investovat do lepších útočníků, kteří by doplnili hvězdy Sidneyho Crosbyho a Evgeniho Malkina.

Karlsson ale určitě není hlavní příčinou problémů Penguins, nicméně jeho angažmá rozhodně neodpovídá očekáváním. S věkem nad třicet let se dá očekávat, že jeho efektivita bude klesat. Karlssonovy dny, kdy dokázal nasbírat 101 bodů, jsou pryč, a jeho vysoký plat jen podtrhuje pokles výkonnosti od chvíle, kdy přišel do Pittsburghu.

Sezona je teprve v začátcích, takže Karlsson má ještě čas dostat se na úroveň, kterou měl v San Jose. Nicméně existují obavy, že místo toho bude pokračovat v úpadku. Karlsson je placen jako superstar, má více než Crosby a Malkin i kdokoliv jiný v Pittsburghu, ale jeho výkony tomu zatím neodpovídají. Je jasné, že Karlsson je pro Penguins zklamáním, a pokud nechce být obětním beránkem za jejich problémy, musí přijít na to, jak situaci změnit – a to co nejdříve.

