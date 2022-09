Erik Karlsson věří v návrat mezi elitu, přestavba ho neděsí

Erik Karlsson patří k největším hvězdám týmu a změny v San Jose s ním neotřásly. Ba naopak, nyní cítí, že je čas na návrat mezi elitu.

Dvaatřicetiletý obránce vstoupí do čtvrté sezóny z jeho osmileté smlouvy, která mu přináší nádherných 11,5 milionu dolarů ročně.

V minulém ročníku NHL zaznamenal pětatřicet kanadských bodů (10 gólů, 25 asistencí) v padesáti zápasech. A také dosáhl solidního milníku.

With three this afternoon, Erik Karlsson has now recorded 500 NHL assists #SJSharks



Congratulations Erik! pic.twitter.com/EQIWWvSXiA — San Jose Sharks PR (@SanJoseSharksPR) January 17, 2022

Žraloci jej loni dva měsíce postrádali, neboť musel podstoupit operaci svalu v předloktí. Ta se však povedla a Erik je bez zdravotních potíží připravený na led: „Pár mým zraněním se zřejmě dalo trochu předcházet, některým však nikoliv. Například když jsem si zlomil palec při blokování střely. To je prostě součást hry.“

San Jose už by skutečně potřebovalo nějaký větší úspěch. Vždyť v minulé sezóně skončilo až šesté v Pacifické divizi a do play-off se nepodívalo potřetí v řadě.

„Nefungovalo nám to. Je spousta věcí, která v tom hrála roli a já nechci zacházet do podrobností. Nyní se ale těším na budoucnost a doufám, že se vydáme směrem, který by znovu přinesl úspěch. Bude to už letos? Kdo ví,“ řekl Švéd v rozhovoru.

„Když se podíváte na posledních pár let, měli jsme problém naplnit soupisku kvalitními hráči. Měli jsme špičkové hokejisty, ale pro mladší kluky to u nás muselo být náročné. Myslím si, že s příchodem Griera (Generální manažer) to bude lepší, neboť do týmu přivedl hráče, kteří už v lize nějakou dobu jsou, ale zatím nedosáhli svého potenciálu,“ dodal na závěr.

Share on Google+