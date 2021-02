Eso v rukávu! Zuccarello se vrátil a Wild mají novou zbraň

Na první sezonu v Minnesotě by Mats Zuccarello nejradši zapomněl. Podepsal tučnou smlouvu a měl být velkou posilou, ale nedoléčené zranění pravé ruky mu nedovolilo předvádět výkony, jaké by si představoval. Letos je to ale jiná káva.

Norský útočník v listopadu minulého roku podstoupil operaci, která měla dát zraněnou ruku stoprocentně do kupy. Dlouholetý miláček fanoušků Rangers nechtěl nic uspěchat, a tak do sezony naskočil až před několika dny.

Čekání se ovšem vyplatilo. Zuccarello vtrhnul do sestavy Wild jako vítr a patří k nejlepším.

Odehrál tři utkání, ve kterých si připsal tři body. Kromě dvou asistencí také příznivcům Wild ukázal svou velkou zbraň – bleskovou střelou zápěstím, díky které skóroval proti Anaheimu.

„Mats je hráčem, který jako první myslí na přihrávku. Většinou tak svou střelou překvapí, což je výhodou pro něj i pro nás,“ povídal po zápase trenér Minnesoty Dean Evason.

Jistě, Zuccarello zatím odehrál pouze tři zápasy, nicméně pro Wild je důležité, že se dostává do formy. V Minnesotě Nor podepsal v roce 2019 pětiletý kontrakt na šest milionů dolarů ročně. Takový hráč zkrátka na ledě musí dělat rozdíl.

Kromě toho mají také Divočáci konečně někoho jiného než Kevina Fialu a Kirilla Kaprizova, tedy co se tvoření hry týče.

„Zucc je skvělý hráč, který už je v lize dlouho a ví, jak hrát,“ chválí svého kolegu Fiala. „Není tajemstvím, že je vynikajícím hráčem.“

Nor, jenž zůstal ve svých draftových letech zapomenut, zůstává nadále skromný. Ostatně jako vždy. I tím si získal srdce fanoušků po celém hokejovém světě.

„Někdy vám to prostě lepí, někdy ne,“ cituje Zuccarella klubový web. „Zatím jsem měl puk na hokejce celkem dost a šlo mi to. Je to velká pomoc, když hrajete se skvělými hráči. Já mám v lajně Kaprizova a Raska, takže si nemám na co stěžovat. Cítím se dobře.“

