Exodus pokračuje, Florida přichází o ex-kapitána. Byl u dvou pohárů, s Pantery spojil 17 let života

31. července 18:50Tomáš Zatloukal
Kvízová otázka na úvod. Víte, který zadák se stal tím prvním, co nosil na Floridě kapitánské céčko? Možná vám vyvstane na mysli jméno Eda Jovanovskiho. Legendárního "Jovocopa", jedné z ikon Cats. Kariéru tam v devadesátkách začal jako vyrůstající hvězda, a také se na stará kolena vrátil, aby na stejném místě hokejovou pouť ukončil. S písmenem C na prsou. Jenže Jovanovski měl těsného předchůdce. Potkal se s ním u vancouverských Canucks na přelomu milénia. Byl nepřehlédnutelný, jeden čas nosíval pod helmou "číro". Tu bloňdaté, jindy modré. Bryan McCabe!
McCabe, dnes už padesátník, naposledy v NHL působil jako hráč před 15 lety. Závěrečnou sezonu rozdělil mezi Pantery a newyorské Jezdce.
Na Floridu se prakticky vzápětí vrátil, od roku 2012 pomáhal s rozvojem plejerů. Postupně povyšoval, nakonec zastával roli ředitele hráčského personálu. Až do tohoto týdne. Nyní se cesty výtečného beka, který to dotáhl až na olympiádu či do All-Star Teamu NHL, a Koček rozcházejí.
Po 14 letech kontinuální práce, takže vězte, že slova majitele Panthers Vincenta Violy nebyly žádnou falešnou lichotkou. "Cabeova práce byla nedílnou součástí našich úspěchů. Přeji mu do další profesní kapitoly jen to nejlepší."
Že si ve Fort Lauderdale vždy dobře uvědomovali přínos mistra světa z roku 1997 dokládá i fakt, že McCabeovo jméno nechali hned při premiérovém triumfu vyrýt na stříbrný pohár.
The Florida Panthers and Bryan McCabe have parted ways, per David Dwork of The Hockey News. #TimeToHunt pic.twitter.com/zJpSEUzgYo
— Locked On Tkachuk Era (@LO_FLAPanthers) July 29, 2026
Loučí se v dobrém, jeho štace je považována unisono za úspěšnou, jen po takové době už vyhlížel novou výzvu. "Florida je můj domov, vychoval jsem tu děti, vyhrát s Cats dva poháry bylo splněným snem. Přeju jim do budoucna jen to nejlepší, své angažmá jsem si fakt ohromně užil," povídá.
Jeho odchod je pokračováním exodu z funkcionářských pozic a realizačního týmu Panterů.
Ze Slunečního státu se vydali posunout své kariéry třeba Sunny Mehta, ze kterého je nově generální manažer New Jersey. K Ďáblům si přetáhl také experta na finance a platový strop Brandena Birche, stejným směrem zamířil i mladší bratr slavného "kasaře" Roberta Luonga Leo.
Nebylo by šokující, kdyby si stejnou adresu vybral i McCabe, o kterého má panovat napříč ligou značný zájem...