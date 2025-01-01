Expanze NHL? Kvalitních hráčů máme dost! Vedení soutěže jedná se dvěma zájemci z Atlanty

10. září 16:00Tomáš Zatloukal
Kde vznikne 33. klub Národní hokejové ligy, která se rozhodně nebrání dalšímu růstu? Momentálně je největším favoritem Atlanta. A to i díky tomu, že o návrat elitní soutěže do jednoho z největších měst USA usilují hned dvě podnikatelské skupiny. Bill Daly, zástupce komisaře Garyho Bettmana, navíc potvrdil, že se zástupci NHL s oběma tábory čerstvě setkali...
33. zastávka na mapě NHL?
Takřka jistě bude americká...
A mohlo by ji být třeba Indianapolis či New Orleans, případně Houston. Mezi městy, kde je vážný zájem o slavnou soutěž, byl nedávno zmíněn také Austin.
Ale favoritem je Atlanta, kde se špičkový hokej už dvakrát hrál. Je moudré ji dávat třetí šanci? "Situace se oproti minulosti dramaticky proměnila," říká Daly.
K oněm předchůdcům:
Než se zkraje osmdesátých let přestěhovali do Calgary, působili tam Flames. A na začátku milénia byla domovem Thrashers. I ti zamířili, lehce paradoxně, do Kanady, kde působí jako Winnipeg Jets.
A bylo to také naposledy, kdy se kolébka hokeje dočkala nového klubu.
Od té doby už ovšem opět stoprocentně platí dlouhodobý trend, že organizace přibývají ve Spojených státech.
Atlanta chce být dalším domovem pro NHL, přičemž o to usilují dvě skupiny.
Ta jejíž tváří je bývalý hokejista Anson Carter, která chce vybudovat halu zhruba půl hodiny jízdy od stadionu, kde hrávali Thrashers.
A ta kolem Vernona Krauseho, jejíž cílem je postavit arénu pro 18 000 lidí jako součást velkého developerského projektu ještě dále od atlantského centra - ve Forsyth County.
"Obě skupiny jsou ambiciózní. Vědí, čeho chtějí dosáhnout a jakým způsobem to hodlají udělat. Ale v jednáních jsme se ještě nedostali tak daleko, aby nám předložili konkrétnější, detailnější plán," říká Daly.
A tak je ještě brzy na oficiální debaty s ostatními vlastníky klubů NHL o rozšíření jejich řad.
Jde ovšem spíš o otázku času, než o to, zda je expanze vítaná. O tom totiž není pochyb, nejlepší hokejová liga světa věří, že může dál zdravě růst, že rozhodně ještě netrpí rozmělněním kvality.
Kvalitních hráčů má totiž podle Dalyho dost. Také zásluhou toho, že se rozšířil rezervoár zajímavých borců o další země. Je více zdrojů, ze kterých se dá čerpat vydatněji než dřív.
"Máme hráče z více míst. Vysoce talentované hokejisty s dovednostmi na opravdu dobré úrovni. Máme štěstí, že můžeme těžit z tak široké zásobárny. Věříme, že ve správnou chvíli a čas pro nás nebude problém NHL rozšířit."
Aktuálně tam působí 32 organizací, poslední nováček přibyl v roce 2021 - Seattle Kraken.
Jedinou novější změnou je už jen relokace napříč Amerikou - z Arizony do Utahu. Z Kojotů jsou Mamuti. V Atlantě věří, že tato věta nebude platit na dlouho a vyhlížejí expanzi.
"Do třetice všeho dobrého," přeje si Krause, ať se tentokrát prestižní soutěž usídlí v "rodišti Coca Coly" natrvalo.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.