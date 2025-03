Expert se zamýšlí nad směřováním ligy. Hokejisté pochopili, že na věrnost se nehraje, píše

Bývaly doby, kdy NHL byla ligou, kde si kluby vážily svých ikon a kde hráči cítili závazek vůči týmu, který je vychoval. Mario Lemieux, Steve Yzerman, Nicklas Lidström nebo Joe Sakic – to byli hokejisté, kteří se stali symbolem jedné organizace. Jenže tahle éra je pryč. Dnes v NHL vládne tvrdý byznys a emoce jdou stranou. Letošní přestupová uzávěrka to potvrdila drsným způsobem. Takhle začíná svůj blog Nick Kypreos, respektovaný novinář.

Brad Marchand a Boston Bruins – spojení, které vypadalo jako nerozlučné. V klubu strávil 16 let, pomohl vyhrát Stanley Cup a podepsal výhodnou smlouvu, aby tým mohl zůstat konkurenceschopný. Jenže to nestačilo. „Jak mu to Bruins oplatili? Flákli ho na Floridu v posledních minutách před uzávěrkou přestupů, protože odmítli přihodit pár drobných do jeho nové smlouvy,“ píše Nick Kypreos ve svém blogu.

Marchand byl tváří Bostonu, jeho lídrem, bojovníkem, který v play-off nechával duši. A přesto ho Bruins pustili, protože se neshodli na pár milionech. Místo toho, aby odešel se ctí, byl doslova smeten ze stolu jako přebytečné zboží. „Bylo to velmi zklamání, že se to nepodařilo dotáhnout. Miluju tu organizaci a chtěl jsem tam zůstat, ale vím, že byznys je byznys,“ řekl Marchand po příjezdu na Floridu.

Ještě větší šok zažil Mikko Rantanen. Patřil k základním kamenům Colorada Avalanche, stal se šampionem a byl v nejlepších letech své kariéry. A přesto ho klub vyměnil. Přitom byl ochoten zůstat a obětovat část platu. Ale ani to nestačilo. „Sakic se otočil zády k rozdílu, který měl být údajně pouhých 500 000 dolarů, a místo dohody Rantanena raději poslal do týmu, kam vůbec nechtěl,“ připomíná Kypreos.

Jestli je někdo další na řadě, pak je to Mitch Marner. Devět sezon je tváří Maple Leafs, vždycky říkal, že Toronto je jeho domov a že chce zůstat. Ale klub to vidí jinak.

„Minulé léto se GM Brad Treliving veřejně bil do prsou, že Matthews a Nylander v Torontu zůstanou. ‚Jsem si jistý, že oba podepíšeme,‘ říkal. Když se ho letos zeptali na Marnera, přišla jiná odpověď: ‚Všechno je na stole,‘“ cituje Kypreos.

Tahle slova byla jasným signálem. Toronto už Marnera nebere jako hvězdu, kolem které se bude stavět tým. Bere ho jako majetek, který může být prodán nebo ponechán, podle toho, co bude ekonomicky výhodnější. Leafs se také podle všeho už pokusili Marnera vyměnit. „Dozvěděli jsme se, že Marner byl požádán, aby se vzdal své klauzule o nevyměnitelnosti v rámci možného obchodu s Carolinou za Rantanena,“ píše Kypreos.

V dobách, kdy Lemieux, Yzerman nebo Sakic strávili celou kariéru v jednom týmu, by si klub rozmyslel, jestli pošle svého klíčového hráče pryč kvůli drobným neshodám o platu. Dnes je to běžná praxe.

„Hráči už pochopili, jak to v NHL chodí, a začínají dávat přednost své kariéře a finanční budoucnosti před láskou k jednomu týmu,“ uzavírá Kypreos.

